Pasan los días y los coletazos de la renuncia de Christiane Endler a la Selección Chilena Femenina sigue en boca de todos, donde distintos actores de la actividad se han manifestado tras haber colgado los botines en La Roja.

Es más, hasta la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, se pronunció por la renuncia de Endler y salió a defenderla de históricos ex jugadores de Chile que cuestionaron la decisión de la portera del Olympique de Lyon.

Uno que no se compra mucho las versiones oficiales de su renuncia es Cristian Leiva, entrenador del fútbol chileno y ex DT de La Roja en las categorías Sub 15 y Sub 17, quien conversón con ADN Deportes sobre la salida de la jugadora.

Endler, de momento, no sigue más en La Roja. | Foto: Photosport

“El fútbol femenino no merece pasar por este tipo de situaciones, por el esfuerzo que ponen las chicas en viajar, venir y todo el sacrificio que hacen para disputar partidos y competencias con la Selección”, dijo.

Sobre Tiane, el ‘Flaco’ Leiva no se compra la versión oficial y asegura que hay algo más detrás: “Lo que pasó con Christiane Endler es preocupante, porque seguramente tiene que haber pasado alguna situación para que Tiene tome ese tipo de determinaciones”.

Pese al oscuro panorama, Leiva manda sus mejores deseos a La Roja para poder quedarse con el oro panamericano: “Esperamos que todo termine bien, ellas van a luchar por el oro, están en una final y seguramente están mentalizadas en ganar el partido”, cerró.

Día y hora de la final

Hoy, viernes 3 de noviembre a las 20:00, La Roja Femenina dirigida por Luis Mena saltará a la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso para enfrentar a México en la disputa del oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

No hay arquera nominal

Ni Christiane Endler ni Antonia Canales atajarán en el día de hoy, situación que llevó al DT de La Roja a tener que jugársela por una jugadora de campo para colgarse los guantes y así defender el arco de Chile.