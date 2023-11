El estratega Eduardo Berizzo dio punto final a su estancia dentro de la Selección Chilena tras lo que fue la pálida igualdad sin tantos ante la Selección de Paraguay en el Estadio Monumental.

Hablando sobre lo que fue la partida del ‘Toto’, el ex futbolista Dante Poli tomó el micrófono en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para analizar la decisión del DT, en la que indica que por el tema de números, era muy esperable que la critica fuera dura contra Berizzo.

“Hay elementos que uno puede tirar a la mesa sobre los números y estadísticas que nos van a llevar a que realmente se le pueda criticar (Berizzo), eso es indudable”, comenzó señalando Poli.

Ya haciendo un análisis más generalizado, el ex defensor evidenció su tristeza por la partida de Eduardo Berizzo, a quien lo veía con las armas suficientes para conseguir buenos resultados con La Roja en un futuro.

“Desde lo futbolístico, apuntando solo en el rendimiento, evidentemente habían discusiones. Yo lamento que se haya ido, creo que es un técnico capaz, más allá de las dificultades y los problemas, puntualmente en el contexto de la Selección Chilena, siento que pudo haber logrado algo más incluso en el tiempo, pero ya es una era que acaba de terminar”, explicó en Radio Futuro.

Chile consiguió una igualdad sin tantos ante Paraguay | Foto: Photosport

Finalmente, Poli indicó que esta problemática que se ha ido dejando ver dentro de la Selección Chilena sobre los malos resultados es algo que debe tener un cambió importante, debido a que se toman estos fracasos con mucha ligereza por parte de los grandes directivos.

“Esto es la consecuencia de muchos años en el que hemos despilfarrado un trabajo más serio y real, porque esto que la Selección adulta esté mal, que la sub 20 no haya clasificado al Mundial, que en la sub 17 no hayan ido al mundial y tantos problemas en general con las divisiones inferiores, son propios de un fútbol que en muchos aspectos es amateur y no trabaja como una gran empresa, que me parece que se debiera hacer desde hace tiempo“, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja ahora se mentalizará para lo que será su crucial encuentro por la sexta fecha de estas Eliminatorias, en la que deberá viajar a Quito para enfrentarse ante Ecuador el martes 21 de noviembre a partir de las 20:30 horas.