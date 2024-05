Darío Osorio expele alegría tras coronarse campeón del fútbol danés con el FC Midtjylland. A pesar de no estar en el duelo decisivo, el zurdo de 20 años levantó el primer título de su carrera y ahora va por la Copa América 2024. Despejó dudas sobre la lesión que puso en duda su participación en el certamen junto a La Roja.

Luego de celebrar junto a sus compañeros, el formado en Universidad de Chile se refirió al problema muscular que lo marginó del vital compromiso ante el Silkeborg y que preocupó a los hinchas nacionales. Aclaró que, en primera instancia, esta complicación no lo debería perjudicar para viajar a EE.UU.

“Tuve una rotura de una fibra en el isquio (isquiotibial), pero estoy bien. Estoy haciendo entrenamientos apartados para fortalecer (el músculo), pero ya estoy bien”, comenzó indicando a Salir Jugando TV.

Tras ello, tranquilizó al país: estará disponible para la Copa América. Eso sí, quiso mantener la compostura y aseguró que para ello debe recibir el llamado de Ricardo Gareca. “Si me llaman sí, si es que estoy en la nómina. Tendría que ver. Acá me dijeron dos semanas, pero yo ya me siento bien”, agregó.

Darío Osorio dirá presente en la Copa América 2024 junto a La Roja.

La duda de Darío Osorio

Finalmente, la Joya de Hijuelas dejó en duda su participación en el amistoso contra Paraguay (12/06). Cabe destacar que La Roja se enfrentará al combinado sudamericano a nueve días del inicio de la Copa América. “Tengo que ver cuando llegue a Chile”, cerró.

Por ahora, Darío Osorio se concentra en su recuperación para estar en la Selección Chilena de Ricardo Gareca. Está en la prenómina de 55 jugadores y todo indica que estará en la lista final que viajará rumbo a Estados Unidos. Su oportunidad para brillar frente al mundo.

Cuándo debuta La Roja en Copa América

El primer partido de Chile en la Copa América 2024 será ante Perú. Se jugará el viernes 21 de junio, desde las 20:00 horas, en el AT&T Stadium.