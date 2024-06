Romai Ugarte le presta el ropero completo a Darío Osorio: "No es para entrar en el segundo tiempo"

El análisis no es otro, la selección chilena decepcionó en su debut por Copa América. La igualdad cero a cero ante Perú, no dejó un buen sabor de boca en el inicio del certamen, más aún que se había mostrado un buen fútbol en los partidos anteriores bajo el mandato del argentino, Ricardo Gareca.

No obstante, esa molestia no fue del todo para el periodista Romai Ugarte, quien en conversación con BOLAVIP CHILE dijo no estar decepcionado, puntualmente porque fue un partido que se enmarca en la normalidad de un torneo como este.

“No estoy decepcionado, porque se que así son los partidos de Copa América, son como los de clasificatorias, no son amistosos donde sueltan. No, estos son partidos de verdad”, afirmó Ugarte.

Ahondando en aquello, el comunicador sostuvo que “estos partidos son friccionados, mucho balón dividido, foul, con un error marcas la diferencia. Eso pasa en estos partidos”, manifestó.

La defensa de Romai a Darío Osorio

En el detalle, el ex rostro del CDF describió el accionar de algunos jugadores. “Me parece que se esperaba más de Dávila. Marcelino Núñez no es lo que uno espera, quisiera ver ahí a Echeverría. Suazo en lo que conocemos, Isla igual”, recalcó.

También, le tiró toda la pérgola al capitán. “Bravo demostró que es el arquero de la selección, sin duda. Alexis estuvo en el primer tiempo, pero en el segundo no funcionó”, detalló.

Romai no tiene dudas y para él, Claudio Bravo es el arquero de La Roja (Getty Images)

Finalmente y al contrario de muchos, le prestó todo el ropero a Darío Osorio. “Osorio no es para entrar en el segundo tiempo, él es un jugador que es para calentar el partido desde el primer tiempo”, cerró Ugarte.

¿Cuál es el próximo partido de Chile en la Copa América?

Este martes, la selección chilena volverá a la cancha por Copa América para enfrentar a Argentina, actuales campeones del Mundo y del continente. El partido comenzará a las 20 horas de nuestro país en el MetLife Stadium de New Jersey.