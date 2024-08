Noticias hubo en los últimos días en Juan Pinto Durán y todo esto debido a la nueva convocatoria que entregó el DT de la Selección Chilena, Ricardo Gareca para lo que serán sus dos ‘finales’ para las Clasificatorias Sudamericanas, en donde enfrentará a Argentina y Bolivia.

Dentro de esta convocatoria, sin duda que una de las grandes ausencias es la del portero Claudio Bravo, quien ante el escenario de no tener club aún para esta temporada, hizo que el estratega de ‘La Roja’ no lo considerara para esta fecha doble.

Tras esta decisión, el periodista Cristian Caamaño reveló en el programa ‘F360’ de ESPN de la crucial y desconocida conversación que habrían tenido Claudio Bravo y Ricardo Gareca sobre este importante tema, en la que el DT tomó esta importante decisión.

“En la Copa América, cuando esta terminó hubo una conversación entre ambos, cuando no tenía club Claudio y no tenía definido su futuro aún, ‘me parece que si no encuentras club, lo lógico es que yo no te convoque’ y Claudio lo entendió perfectamente, esa es la información que tengo”, explicó.

Bravo no dirá presente en esta fecha doble | Foto: Photosport

Finalmente, Caamaño remarca en que esta decisión que había tomado Ricardo Gareca en la Copa América con Claudio Bravo la ratificó por completo en esta convocatoria, en la que siente que fue una importante pero acertada decisión.

“Eso se ratificó ahora y me parece ahora que tomando en cuenta todos los antecedentes y todas las declaraciones, se toma la decisión más lógica”, finalizó.