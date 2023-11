Diego Rivarola analiza el presente de la Selección Chilena tras la renuncia de Eduardo Berizzo. Gokú expresa que en este momento le causa más inquietud la situación de la poca cantidad de jugadores que existe para la Roja que la persona que asuma en el cargo de estratega.

“El tema del técnico no sé si me preocupa mucho, a mí me preocupa más el tema de jugadores. Chile tiene un problema de jugadores muy serio y va más allá del técnico”, expresa el exfutbolista en el programa ESPN F90.

Para Rivarola la situación de la falta de futbolistas puede ser un punto negativo. “Eso puede espantar a algunos los técnicos, absolutamente, porque no es que van a tener tiempo como para agarrar para trabajar para las Eliminatorias. A lo mejor va a haber una Copa entremedio, pero al final seguramente te van a terminar evaluando por las Eliminatorias”.

El exjugador elogia a uno de los candidatos a la banca de la Selección Chilena. “Yo creo que sí, a mí me gusta Gareca, puede ser un técnico seleccionable para Chile. No me cabe la menor duda, como pueden haber dos o tres técnicos más”.

“Hay que aceptarlo”

Diego Rivarola profundiza en su análisis. “No digo que la Selección no tenga jugadores, yo creo que tiene jugadores. Ahora ¿A nivel de qué? ¿A proyección de qué?”, señala. “Todos tenemos jugadores, puedes clasificar sexto o séptimo, pero después vas al primer partido del Mundial. Entonces ¿De qué te sirvió clasificar?”, añade.

Gokú asegura que hay un presente que se debe asumir. “La realidad es que hoy Chile tiene pocos jugadores de primer nivel. Esa es una realidad, hay que aceptarlo. Eso para mí es algo complejo que se va a enfrentar cualquier técnico que llegue”.

Por último, expresa que si existen estrategas que le pueden dar algo más a los futbolistas que hay. “¿Que hay técnicos que le pueden sacar un plus a algunos jugadores? absolutamente.