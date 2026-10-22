Duro golpe para Colombia: pierde a una de sus grandes figuras para el amistoso con Chile

La Selección de Colombia pierde a una importante figura para su duelo amistoso ante Chile.

La Selección Chilena tendrá un doble desafío en la próxima Fecha FIFA que está estipulada para el mes de noviembre, en donde el equipo que es comandado por Nicolás Córdova se enfrentará ante Colombia.

El equipo de todos disputará su dos encuentros ante la escuadra ‘Cafetalera’, en la que el primer duelo se disputará el viernes 13 de noviembre en Cali y el segundo compromiso se realizará el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional.

Para estos encuentros, la selección que es comandada por Néstor Lorenzo contaría con una importante baja para enfrentar a Chile, en la que una de sus grandes figuras no podrá decir presente.

Se trata del delantero del Bayern Múnich, Luis Díaz, quien sufrió una rotura muscular menor en el isquiotibial izquierdo, el que lo tendrá fuera de las canchas por aproximadamente un mes.

Díaz será baja ante Chile | Foto: Getty Images

De esta manera, el crack colombiano no podrá decir presente en la próxima Fecha FIFA, por lo que será una importante baja para la Selección de Colombia para sus duelos con Chile y deberá buscar a su gran reemplazante en dicha zona del campo.

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A la baja de Luis Díaz, a Colombia se le suma también lo que será la ausencia de Cucho Hernández, el delantero del Real Betis, quien sufrió una lesión en el sóleo proximal izquierdo, el que también lo descarta de la Fecha FIFA.

En Síntesis

La Roja de Nicolás Córdova enfrentará a Colombia el 13 y 17 de noviembre.

enfrentará a Colombia el 13 y 17 de noviembre. Luis Díaz , delantero del Bayern Múnich, sufrió una lesión muscular y será baja un mes.

, delantero del Bayern Múnich, sufrió una lesión muscular y será baja un mes. Cucho Hernández, atacante del Real Betis, también quedó descartado por una lesión en el sóleo.

🚨 Luis Díaz sufrió una rotura muscular menor en el isquiotibial izquierdo y estará de baja por un poco más de un mes con #BayernMunich. Lo que deja al colombiano sin opciones de ser convocado en noviembre con la Selección. 🇨🇴 https://t.co/XM4y0dyrmt — Pipe Sierra (@PSierraR) October 22, 2026