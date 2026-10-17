Gonzalo Jara rompe el silencio tras la salida de Marcelino Núñez en La Roja: “Se tendrá que…”

El ex futbolista nacional, Gonzalo Jara habló sobre lo que fue la salida de Marcelino Núñez en La Roja.

En la Selección Chilena sin duda que generó una gran polémica lo que fue la decisión del volante nacional, Marcelino Núñez en dejar la concentración de ‘La Roja’ en plena Fecha FIFA, situación que hasta día de hoy sigue sin poder contar con la versión del futbolista del Ipswich Town por esta determinación.

Ante esto, un histórico del equipo de todos como lo es Gonzalo Jara, quien dijo presente en la última Fecha FIFA como invitado al cuerpo técnico de Nicolás Córdova, se expresó sobre esta situación en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports, en la que no dio detalles sobre esta polémica y explicó su postura.

“Lo de Marcelino yo sin tener información de lo que pasó con (Erick) Pulgar, recuerdo lo que pasó con (Carlos) Palacios, que hay decisiones en el que los jugadores se tienen que hacer cargo”, comenzó señalando Jara.

Siguiendo en esa misma línea, el ex zaguero nacional deja muy en claro que ante esta decisión, Marcelino Núñez es quien debe salir a dar la cara y explicar todos los motivos que lo hicieron abandonar la nómina de ‘La Roja’.

Núñez genera polémica con su decisión | Foto: Photosport

“Se tiene que hacer cargo como persona natural, desde cuando nace el pedido de de un jugador de abandonar la selección, se tendrá que hacer cargo cada, sea el argumento que sea”, declaró.

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Concluyendo, Jara se puso como ejemplo en una oportunidad cuando fue castigado en la Selección Chilena, en la que reconoció su error para poder volver a vestir la camiseta de Chile, algo que no sabe si sucederá o no con Marcelino Núñez tras su decisión.

“Yo fui castigado en la selección también y cuando tuve que pedir disculpas para volver, lo hice. Después no sé si habrá una sanción, no tengo idea como va actuar la selección en el caso de Marcelino, pero se tendrá que hacer cargo de la decisión que toma, yo no estoy de acuerdo”, cerró.