Eddio Inostroza pide no mandar tan atrás a Ben Brereton en la Selección Chilena: "Está corriendo hasta 50 metros para llegar al área"

La Roja logró un triunfo clave por 2-0 ante Perúen el estadio Monumental por la tercera fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Diego Valdés y Marcelino Núñez marcaron para dejar a Chile en zona de clasificación al Mundial finalizadas tres jornadas de Eliminatorias.

El ex seleccionado chileno, Eddio Inostroza, asegura que Chile sin brillar logra un triunfo trascendental. “Sumamente importante. Los tres puntos fueron bien logrados aunque no se jugó tan bien ni nada de eso, pero en este tipo de torneos cortos, es fundamental ganar en casa aún jugando mal. Sabemos que Chile no está en un nivel súper, pero de todas maneras es válido”, dice en diálogo con Bolavip Chile.

Yeyo hace una petición sobre Ben Brereton. “No mandarlo tanto a trabajar atrás. Siempre está corriendo 40, 45, hasta 50 metros para llegar al área siendo un atacante”

“Es lo mismo que pasa con Sánchez ¿Cuál eran los dos atacantes? Sánchez más volante que nada se vio y Brereton trabajando atrás a recuperar balones. Sánchez le gusta tener la pelota, se desprende de marcación viniendo hacia el mediocampo”, agregó el exfutbolista.

Además el oriundo de Chiguayante destacó a un futbolista de La Roja. “La incrustración de Paulo Díaz me gustó mucho, porque no es un jugador que merece estar en la banca”.

Ben Brereton fue titular en triunfo de Chile ante Perú por 2-0 (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Venezuela?

La Roja se medirá ante la Vinotinto el martes 17 de octubre a las 18:00 (de Chile) en el estadio Monumental de Maturín por la cuarta fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

¿En qué lugar de la Tabla de Posiciones de las Eliminatorias se encuentra Chile?

Chile se ubica en el quinto lugar de la Tabla de Posiciones con cuatro unidades finalizadas las primeras tres jornadas de las Eliminatorias.