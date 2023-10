Jorge Coke Hevia no le perdona una a Eduardo Berizzo en Chile: "Esta victoria no tiene que anular su..."

La Selección Chilena consiguió un importante resultado en la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde los dirigidos por Eduardo Berizzo se impusieron por 2-0 ante la Selección de Perú en el Estadio Monumental.

Las anotaciones de Diego Valdés y Marcelino Núñez, le permitieron a Chile sumar sus primeros tres puntos dentro de estas Clasificatorias, lo cuál ilusiona pensando en el sueño de ir al Mundial.

Analizando lo que fue este compromiso, el periodista Jorge Coke Hevia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que fue esta victoria ante los del ‘Rímac’, en la que no se volvió loco a pesar de sumar de a tres.

“Hicimos lo que siempre hemos hecho, porque siempre le hemos ganado a Perú de local, un primer tiempo con un par de llegada y en el segundo también se terminó de abrir el partido”, partió indicando Hevia.

Hevia le cae con todo a Berizzo | Foto: Guillermo Salazar

Siguiendo en su análisis, el destacado comunicador se lanzó con todo contra Eduardo Berizzo, en donde lo critica por su lentitud para poder generar cambios dentro del equipo, teniendo en claro el contexto del partido.

“Berizzo nunca intentó hacer algo desde la banca, lento en los cambios, poco refresco al equipo, le sobró siempre un volante, le faltó siempre un extremo”, explicó a Bolavip Chile.

Finalmente, Hevia deja muy en claro que los tres puntos ante Perú son muy importantes pensando en el gran objetivo dentro de estas Eliminatorias, pero que no queda para nada satisfecho con el trabajo del ‘Toto’ al mando de ‘La Roja’.

“Se lesionó Catalán, Paulo Díaz de lateral, es cierto, no jugó mal Paulo Díaz, pero habla un poco del pensamiento del DT. Esta victoria no tiene que anular la poca capacidad de Berizzo, no veo porque uno debiera decir “oh, que buen partido desde el banco” es un equipo muy discreto”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Chilena se verá las caras ante la Selección de Venezuela por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en un encuentro que se disputará el próximo martes 17 de octubre a partir de las 18:00 horas en Maturín.

¿En que posición quedó ubicada la Selección Chilena finalizada la tercera jornada de las Clasificatorias Sudamericanas?

Tras el triunfo de Chile ante Perú, los dirigidos por Eduardo Berizzo se ubicaron en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 4 puntos y con 0 diferencia de gol.