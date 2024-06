La Selección Chilena prácticamente no tuvo puntos bajos en el triunfo ante Paraguay por 3-0, el cual sirvió para despedir a La Roja de cara a lo que será la próxima edición de la Copa América a disputarse en Estados Unidos la próxima semana.

Si bien el equipo jugó muy bien, para Marcelo ‘Toby’ Vega hubo dos puntos bajos que entraron en su tradicional ‘anti ranking’ de notas, donde el ex seleccionado nacional hizo sentir su opinión a los que reprobaron el examen.

El primero en aparecer en pantalla fue Marcelino Núñez, sobre quien no tuvo mayores palabras y solo se limitó a entregar la nota que, si bien no es reprobatoria en sí, sí cayó dentro de los que no aprobaron: “Un 4, no es nota roja”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Para Toby Vega, Marcelino fue un punto bajo en La Roja. | Foto: Photosport

El más apuntado por Vega fue Gabriel Arias, portero de Racing Club que se notó dubitativo en algunas jugadas: “El peor para mí fue Gabriel Arias. Entra nervioso, me da la idea que en el palo él podría haber salido porque es área chica, se le notó mucho el nerviosismo”, dijo.

“No es bueno para acortar centros. Pareciera que está más preocupado de la gente, porque él borró sus Redes Sociales en un momento. Está más preocupado del error, del qué van a decir”, cerró antes de evaluarlo con nota 3.

Ahora, Ricardo Gareca tendrá importantes decisiones que tomar en el pórtico, toda vez que Claudio Bravo salió con molestias, Gabriel Arias también sufrió un percance y Brayan Cortés espera por su oportunidad en La Roja.

Chile vs. Perú, día y hora para el debut en Copa América

Chile debuta el próximo viernes 21 de junio en la Copa América de Estados Unidos 2024 frente a Perú, rival que enfrentará en el estado de Texas a partir de las 8 de la noche de Chile continental.