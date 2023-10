El fuerte palo de Osvaldo Arica Hurtado a Dante Poli por sus polémicos dichos: "El que diga que Chile versus Perú no es clásico es porque no sabe nada de fútbol"

La Selección Chilena sigue entrenando con todo en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán para llegar de la mejor manera para el trascendental duelo ante la Selección de Perú, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

Hay que tener presente que La Roja y La Blanquirroja​ se enfrentarán este jueves 12 de octubre a las 21:00 horas por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, compromiso que se espera que ambos combinados saquen chispas.

Chile y Perú se volverán a ver las caras en un nuevo “Clásico del Pacífico” | FOTO: Photosport

Y es que los dirigidos por Juan Reynoso intentarán dar por terminada la racha de derrotas sufridas en Santiago: nunca le han podido ganar a Chile por Clasificatorias.

A pesar de aquello, Dante Eugenio Poli, panelista de ESPN Chile, lanzó una frase que generó una ola de críticas por parte de los hinchas peruanos en las diversas redes sociales.

“Desde chico, nunca lo consideré, de manera ignorante probablemente, pero cuando estuve en la Selección también, como un clásico tan relevante y tan importante, te lo digo sinceramente”, manifestó en el programa.

LA RESPUESTA DE UN HISTÓRICO DE CHILE

En conversación con Bolavip Chile, Osvaldo Arica Hurtado, ex seleccionado nacional, le respondió a Poli y se refirió a la importancia que tiene el duelo entre los chilenos y los peruanos.

“Va a tener que leer un poquito la historia no más”, lanzó de entrada el ex delantero chileno.

“El que diga que el Chile vs Perú no es un clásico es porque no sabe nada de fútbol. De igual manera, ellos se involucran un poco más por el tema de la historia y el tema país y para ellos es más clásico y te lo hacen ver”, agregó.

“¿Cómo nos llaman ellos? Los rotos (risas)”, sentenció una de las grandes leyendas de Universidad Católica.

Lo que se le avecina a Chile

Tras el duelo ante Perúi, el Equipo de Todos deberá trasladarse hasta Venezuela para enfrentarse a los llaneros el 17 de octubre. Posterior a eso, en noviembre, recibirá la visita de Paraguay y viajará hasta la altura de Quito para desafiar a Ecuador.

¿En qué puesto está Chile en la actual Eliminatoria?

Chile tiene una unidad y se ubica en el octavo lugar de la tabla de posiciones junto a Perú y Paraguay, aunque tiene peor diferencia de gol. En el fondo están Bolivia y Ecuador con 0 unidades.