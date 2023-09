Ex ayudante de Claudio Borghi en La Roja instala el debate sobre continuidad de Berizzo: "No es tan tomado de las mechas"

Eduardo Berizzo tendrá una prueba de fuego en el día de mañana cuando la Selección Chilena tenga que recibir a Colombia en el Estadio Monumental por la segunda fecha de las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

El proceso del ex ayudante de Marcelo Bielsa no ha sido óptimo y acumula tres victorias; frente a República Dominicana, Cuba y Paraguay. El resto, todo fueron empates o derrotas cuando se enfrentaron a selecciones más competitivas.

Uno que cree que ya se le está acabando el crédito al seleccionador es Jaime Vera, ex ayudante de Claudio Borghi en La Roja quien conversó con Bolavip Chile y respondió si se juega el puesto o no ante los cafetaleros:” Ya no serían dos partidos solamente, ¿cuántos partidos tiene Berizzo en el cuerpo? No es tan tomado de las mechas entonces”.

Pillo Vera en La Roja junto a Borghi. | Foto: Photosport

“Si uno lo piensa de esa manera, yo no sé si se jugaría el puesto con una derrota, pero si no gana obviamente que el saldo es negativo, absolutamente. Yo lo único que quiero es que gane, que le vaya bien a la Selección”, complementó.

Vera lamenta que a Chile le cueste tanto contra selecciones de buen nivel: “Cuando nos encontramos con selecciones de buen nivel, pasamos siempre un mal rato. Tenemos que hacernos fuertes de local, si le ganamos a Colombia será importante y si no, se complica mucho la situación”, remató.

Así va Chile en las clasificatorias

Chile marcha en el octavo puesto de las clasificatorias con 0 puntos, sumando a Bolivia que también cayó en el debut y a Ecuador, quien tiene -3 por castigo de la FIFA.