Ex defensa de La Roja desconfía de Berizzo en la Selección Chilena: “No creo en su propuesta de recambio”

Eduardo Berizzo enfoca su mirada en lo que viene en la Selección Chilena para los partidos ante Paraguay y Ecuador. El Toto apostó a una base importante de jugadores para las Clasificatorias que probó con éxito en los Panamericanos y que varios representan a la Primera División del fútbol chileno.

Sin embargo, la idea de cambio no tiene validez para Marcos González. El ex defensa de La Roja siente que Berizzo erra el camino, porque siente que el recambio es con todo y no con una base de experiencia.

El Lobo del Aire siente que el recambio tiene que ser a rajatabla y no a ratos. “No sé si verdaderamente estás apuntando a un recambio real o a jugadores con experiencia. No sé cuál es la idea. No creo en su propuesta de recambio”, indicó.

Además, el exjugador de la Selección Chilena insta a Berizzo a que “si vamos estar con lo del recambio, hagamos un buen recambio, un recambio potente, con jugadores jóvenes que destaquen”.

Vicente Pizarro y César Pérez son dos de los jóvenes de la Selección (Photosport)

¿Y los nombres nuevos?

Marcos González cree que La Roja tiene que tener a futbolistas nuevos en todas sus líneas y su preocupación, lógicamente, es ver sí para el Mundial de 2026, Chile tendrá a los jugadores necesarios para ir a la pelea en la Copa del Mundo.

“No sé que creer que Berizzo seguirá sumando al equipo nombre jóvenes o apostará por los “jóvenes” que están afuera como Igor Lichnovsky, Enzo Roco, Guillermo Maripán y Benjamín Kuscevic. No sé si son viejos, pero tampoco son el recambio”, sentenció.

Acá, el Lobo del Aire como futbolista de renombre en Chile es claro. “No sé si creer que si llegamos al Mundial habrá nombres nuevos y si los hubiese no los llevamos. Es difícil la cosa. Imagínate jugadores de 34, 35 años, no. Eso no sirve”, terminó.