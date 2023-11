José Pepe Ormazábal solicita a nuevos jugadores en la Selección Chilena Adulta. El relator de la Radio Agricultura se juega todas sus cartas para la próxima nómina de La Roja Adulta y siente que del combinado que jugó los Panamericanos hay que llevar a dos futbolistas a las Clasificatorias para reformular a los que no “rinden”.

El comunicador es tajante y candidatea a dos jugadores para la próxima nómina, que enfrentará a Paraguay y Ecuador en el cierre de la campaña de las Clasificatorias en 2023.

“Absolutamente, Matías Zaldivia. Tiene que ser titular del equipo estelar de Chile. Eso es sin duda y debe ser titular. En este minuto, es mucho más que Gary Medel por donde lo mires. No tendría como no llamarlo”, indicó.

Además, el narrador es claro: “También se ganó un puesto merecido Alexander Aravena. Lo hizo bien en líneas generales en este torneo. Claramente, Zaldivia y Aravena son mucho más que Medel y Ben Brereton, que no hizo nada en los últimos partidos”, declaró Ormazábal en Bolavip.

Matías Zaldivia es el gran crédito de Pepe Ormazábal en la Roja (Santiago 2023 vía Photosport)

En ese sentido, Ormazábal reafirma que ambos valores son los más destacados del proceso en los Juegos Panamericanos. “Para los duelos que vienen tiene que estar convocado Zaldivia y el chico Aravena. Fueron los más rescatables de estos partidos”, añadió.

Era la de oro para Chile

Ormazábal no liquida a Berizzo ni menos a la Selección Chilena Sub 23 por lo que pasó en los penales. Como un experimentado en las comunicaciones tras décadas relatando a Chile y a la U, Pepe Ormazábal es cauto y no ve las cosas con malos ojos.

“Chile merecía la medalla de oro, pero hay muchas cosas positivas. Pese a perder en los penales, que es una lotería siempre, la Selección se merecía ganar la de oro”, reafirmó.

La voz de la U en Agricultura siente que La Roja tuvo que ser la primera en el fútbol masculino. “En todo el partido fue mucho más Chile y el saldo es absolutamente positivo”, terminó.