Ex delantero de Universidad de Chile le da con todo a Alexander Aravena: "Se vio mal, esto no es el Panamericano"

Chile no levanta cabeza y sumó una nueva derrota, ahora en manos de Ecuador por un tanto a cero en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito y complica sus opciones de llegar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Y si bien, hubo pasajes donde el equipo mejoró en relación a los últimos encuentros, de todos modos, continúan algunos niveles bajos, en lo que respecta a lo individual.

Uno de ellos, fue el delantero de Universidad Católica, Alexander Aravena, quien no encuentra su mejor forma defendiendo la camiseta de la selección chilena y fue blanco de las críticas.

Una de ellas fue la del ex atacante de Universidad de Chile, Cristián Olguín, quien en diálogo con Bolavip Chile, manifestó que el jugador debe entender que estos no son los Juegos Panamericanos, si no las clasificatorias donde se juegan de manera diferente.

“Mal, falta de experiencia. No es lo mismo jugar unos Panamericanos, en relación a una eliminatoria que es muy difícil, donde se juega muy fuerte. Se vio mal”; reconoció el recordado Cepillín.

“Seguimos igual…”

Para el otrora delantero de los años ’80, si bien algo mejoró La Roja sobre el final, sigue siendo muy poco en relación a las pretensiones. “Queda esa sensación de los últimos minutos que Chile atacó mucho con los ingresos de Osorio, Brereton y Dávila, pero seguimos igual“, expresó el ex futbolista.

Sobre sus deseos, dio a conocer que espera que la Federación pueda contratar a un técnico que realmente pueda sacar adelante el complejo momento de la selección. “No hay caso, ojalá llegue un buen entrenador y que pueda sacar adelante la eliminatoria”, concluyó Olguín.

Olguín pide que llegue un entrenador definitivo a La Roja (Getty Images)

¿Qué viene ahora para La Roja?

Ahora, la selección chilena espera por sus próximos desafíos, que son los amistosos de Fecha FIFA, la Copa América y el retorno de las clasificatorias estipuladas para septiembre próximo. Todo aquello, para el año 2024.