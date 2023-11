Ex entrenador de Universidad de Chile femenina se sincera en la hora de su adíos: "Me voy..."

Finalmente, el entrenador de Universidad de Chile femenina, Nicolás Bravo, presentó su renuncia y por lo tanto, no será más el técnico del cuadro azul de Las Leonas.

Todo, gatillado tras la triste eliminación en manos de Colo Colo en la ronda de semifinales del Campeonato Nacional Femenino, donde cayeron por tres tantos a uno en el Estadio Monumental.

Es por eso, que durante este lunes, el cuadro universitario dio cuenta que el profesional renunció a su cargo, que ostentó durante toda la presente temporada 2023, luego de haber sido el ayudante técnico de Carlos Véliz y ser el técnico de la escuadra juvenil azul.

En su cuenta en Instagram, el ahora ex técnico de la U dio cuenta de sus sensaciones que le produce este momento. Para empezar, comentó que se cerró un ciclo en su carrera. “El fútbol es así y hay que entender que se cumplen ciclos y procesos. Es por eso que hoy presenté mi renuncia al Club”, señaló el formado futbolísticamente en la institución.

De todos modos, dio cuenta que no presentó su renuncia por estar molesto con alguien dentro de la entidad. “Quiero aclarar que no me voy molesto con nadie, todo lo contrario. Fueron 4 años maravillosos, donde crecí muchísimo como profesional pero sobre todo como persona”, afirmó.

Agregó que “agradezco a todas las personas que estuvieron en este hermoso camino. Fue un sueño y una historia maravillosa poder trabajar y disfrutar de lo que más me apasiona en este hermoso club, el que me entregó todas las herramientas para desempeñarme como entrenador“, confesó el estratega.

Finalmente, sentenció que se va con la mirada en algo y agradecido del grupo que le tocó liderar. “La vida continúa, el fútbol sigue y que siga creciendo el fútbol femenino. Me voy con la frente en alto, no logramos deportivamente lo que queríamos, pero logramos mucho desde el punto vista humano y como grupo. Gracias a las jugadoras por creer”, cerró Bravo.

Las Leonas y un ex capitán de la U despiden a Nico Bravo

En la misma publicación en Instagram, algunas jugadoras y funcionarios del club, despidieron al entrenador, agradeciendo su trabajo y el profesionalismo que mostró desde el día uno hasta el domingo último en Macul.

Una de ellas, fue la capitana Fernanda Pinilla, quien no dudó en escribir un comentario en la publicación del ex deportista. “Gracias por toda la confianza y tu calidad humana, se que el fútbol te tiene preparado lindos desafíos!! Tienes mucho por dar, Nico! Agradecida de haberte conocido, coincidir en este equipo y compartir sueños”, dijo la lateral izquierdo.

También, Carla Guerrero le escribió en la publicación, “eres el mejor”, comentó La Jefa azul. Por si fuera poco, hasta José Pepe Rojas comentó pero solo con emoticones de aplausos, corazones azules y rojos y la U hecha con la mano”, como también ex compañeros y amigos de Nico Bravo.

Fernanda Pinilla: “Tienes mucho por dar, Nico” (Prensa Universidad de Chile)

Carla Guerrero a Bravo: “Eres el mejor” (Bolavip Chile)

¿Qué se le vienen a Las Leonas?

Ahora, la dirigencia de la U tendrá que resolver cómo procederá al respecto donde habrá que conseguir un nuevo entrenador y cuál es el proyecto para Las Leonas de cara a la próxima temporada.