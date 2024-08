El ex arquero acusó al actual estratega de Uruguay de haber acusado a personal de Juan Pinto Durán de un supuesto robo.

Ex miembro del staff de Marcelo Bielsa le responde a Nicolás Peric: "Debería acordarse cuando Marcelo les repartía su viático"

Ronchas sacaron las declaraciones de Nicolás Peric en la Radio Metro donde desempolvó una historia no conocida del ex entrenador de la selección chilena, Marcelo Bielsa, afirmando que el Loco habría maltratado a cierta parte del personal de Juan Pinto Durán.

“Su forma de ser no me gustaba. Yo lo tengo clavado por algo, mal. Un día se le perdió plata de la oficina y dijo que fueron las tías (del aseo)“, indicó el ex arquero.

Uno que le salió a contestar a Peric, fue el ex ayudante de Luis María Bonini, y en consecuencia, miembro del staff de Marcelo Bielsa en La Roja, John Armijo, asegurando que cuenta sólo una parte de la historia.

“El Nico debería acordarse de que todos los viáticos que Marcelo recibía y todo lo que ganaba con las charlas, él las repartía entre los que trabajaban en Juan Pinto Durán, y esa situación no la cuenta, Bielsa le daba a todos, los cocineros, las señoras del aseo, los cancheros”, afirma.

Agregando que “es injusto que se haya reclamado una sola situación, a esa historia le faltan muchas aristas que no sé si ya vale la pena contar, reitero que es una historia no contada completamente”.

John Armijo defiende el legado de Marcelo Bielsa

Armijo además indica que todo lo ocurrido en el campo de entrenamiento de la selección chilena “son situaciones complejas y no tan claras de lo que ocurrió en ese tiempo”.

El entrenador y preparador físico redunda en que los jugadores sólo ven una parte de la moneda.

“En ese período los jugadores iban en un período acotado de tiempo, iban no sé 10 días, y nosotros estábamos todo el año y vivimos cosas cotidianas que pasan en todas partes, entonces hubo otras cosas que nadie supo, y los jugadores se quedan con ese período acotado de tiempo que no tiene que ver con el contexto”, asegura.

¿Cómo era Marcelo Bielsa?

John Armijo nos cuenta que “Marcelo tiene un carácter que es bien frontal, pero no es confrontacional, él enfoca todo en base a la tarea o lo que busca, y dentro de esos medios, es personal o unipersonal para decir las cosas, no se guarda nada”, cerró.