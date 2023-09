La Selección Chilena empezó las Eliminatorias con una derrota por 3-1 ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. Óscar Lihn se mostró muy poco optimista para lo que viene en este proceso con miras a intentar clasificar a la Copa del Mundo 2026.

El exjugador duda que una salida del DT sea una solución. “Es que yo no sé si se va Berizzo la cuestión se arregle. No lo tengo muy claro. Creo que hay que cambiar a los jugadores porque vamos a quedar afuera igual. Esta cuestión con mucha cuea peleamos el repechaje, pero con mucha cuea”, expresó el campeón con La Franja en la temporada 1984 en diálogo con Bolavip Chile.

“Yo no veo por donde, pero no veo que sea un problema de Berizzo. Estos si no arreglan el fútbol de raíz, de la ANFP, los clubes, los Campeonatos, no tiene arreglo”, añadió el exdefensor.

El exfutbolista vuelve a críticar al Pitbull Medel. “La otra vez dije me preguntaron por Medel a la Católica y dije por ningún motivo. Ahora los cabros chicos tienen que quitarle el puesto a los viejos ¿Cómo no va haber un central mejor? No entiendo, no estoy en el día a día. A mí me parece raro. No tenemos ninguna opción”.

Lihn propone un cambio total en la Selección Chilena. “Lo que yo haría, es todos para afuera, todos los cabros chicos con alguna proyección y darle nomás, no hay otra solución”.

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Colombia?

La Roja será local ante Colombia el martes 12 de septiembre a las 21:30 en el estadio Monumental por la segunda fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

¿En qué lugar de la Tabla de Posiciones quedó la Selección Chilena tras la primera fecha de Eliminatoria?

Chile se ubicó en el octavo lugar tras su derrota por 3-1 ante Uruguay. Las seis primeras selecciones clasifican directo al Mundial, mientras que la séptima va a un repechaje.