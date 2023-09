Leonel Herrera se mostró crítico con el presente de la Selección Chilena que cayó por 3-1 ante Uruguay en Montevideo en el inicio de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Chuflinga fue más allá y aseguró que fue uno de los partidos más malos que ha observado a La Roja.

“Esto se viene alargando de hace tiempo, si no es una cosa de ahora. Se ve que los trabajos son malos, porque no hay buenos resultados. Cuando no hay buenos resultados, lógicamente hay que empezar por la cabeza. Uno de los peores partidos que le he visto a la selección fue anoche”, expresó el histórico miembro del plantel de Colo Colo 1973.

“Si no hay un cambio radical en todo esto, va a ser complicado. Sabemos, los que hemos jugado también, que es difícil jugar en Uruguay, cuesta rescatar puntitos allá, pero jugando más o menos bien. Anoche fuimos desastre”, agregó el exdefensor.

Mantiene a Gary Medel, pero quita a Guillermo Maripán

Leonel Herrera Rojas analiza la zona de centrales de la Selección Chilena. “En el caso de Medel, me quedaría con él, porque es un muy inteligente para jugar. El problema está en Maripán, él es lentísimo y se notó. Tiene buen porte, pero tampoco lo aprovecha bien, hubo un cabezazo por ahí que perfectamente podría ir al arco y le pegó desviado”.

Leonel Herrera reprueba a Guillermo Maripán en La Roja (Foto: Photosport)

Chuflinga considera que al Memo le falta juego y entrega su veredicto. “Como seguridad, me quedo Medel atrás y buscar otro reemplazante de Maripán, no solamente con porte se juega, sino que también hay que saber jugar”.

El panorama de La Roja en las Eliminatorias

Leonel Herrera también se refiere a las chances de La Roja y apunta a fortalecer la localía. “Es que están los equipos superándonos en todo. Cada vez va a ser más difícil. Por eso la obligación es no perder puntos en casa. La selección que deje puntos en su casa, va a ser muy difícil que se pueda clasificar”.

Otro factor es que las otras selecciones han crecido futbolísticamente. “Tenemos todas las posibilidades de poder clasificarnos, porque se clasifican más selecciones que otras veces, eso también te ayuda. Pero no te olvides que las selecciones han ido progresando. Ya ganarles a los venezolanos, a los paraguayos y peruanos, antiguamente era fácil, ahora no, se han equiparado las cosas, perfectamente nos pueden hacer daño. Si no nos ponemos las pilas, si no sabe trabajar bien el técnico, creo que a muy pocas fechas del campeonato no sé, tengo mis dudas”.

Don Leo tiene fe, pero se muestra crítico con dos delanteros. “Pero tengo mucha fe en que las cosa pueda remontar. Todo lo marcamos en Alexis Sánchez que es el que faltó arriba, pero encuentro que Aravena y Brereton son muy livianitos y contra los uruguayos había que poner otro tipo de cosas, fuerza, capacidad y todo eso. Con esos dos delanteros arriba es un poquito difícil también hacer goles. Por eso tiene que ir buscando variantes el técnico”.