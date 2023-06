Eduardo Berizzo hizo pública su molestia con Claudio Bravo, quien optó por privilegiar sus vacaciones en esta ocasión por sobre venir a jugar los amistosos con la Selección Chilena ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.

Fabián Estay se refirió a esta situación, poniendo su ejemplo cuando fue seleccionado. “Yo siempre quería estar en la Selección. Fui de México, de Grecia, de Suiza, de todos lados. Si me tenía que tomar tres aviones y tardarme 25 horas lo hacía con mucho gusto”, dijo en el programa Circulo Central.

En ese aspecto, aseguró que el Toto se equivocó por no dejar el tema en la interna. “Claudio tiene una gran experiencia, es el capitán. No sé si esto estaba hablado con antelación, es un tema muy personal. El mensaje de Berizzo no es lo más justo, porque si lo habló internamente, tenía que haberle dicho ‘quiero que vengas, porque posibiblemente más adelante no te vaya a llamar’, no hacerlo público porque genera cierta fricción entre el capitán y el técnico”.

Estay deja claro que está a favor de la opinión el DT, pero no con hacer pública la situación. “Estoy de acuerdo con lo que dice Berizzo. Claudio no es que haya jugado todos los partidos del torneo, porque tiene el rol diferente del Betis. Yo vendría, iría a la Selección”.

Claudio Bravo optó por no venir a la Selección Chilena (Foto: Photosport)

Por último, asegura el DT debió dar esa opinión al camarín a puertas cerradas. “Se equivoca Berizzo, por supuesto es el mensaje que quiere darle al grupo, pero eso lo tiene que hablar internamente”.

¿Qué dijo Eduardo Berizzzo?

El Toto Berizzo en la conferencia del viernes previa al partido ante Cuba manifestó su malestar con Claudio Bravo. “Las relaciones entre nosotros se basan en un trato justo para todos. Convocados están futbolistas que han cortado sus vacaciones o han discutido con sus clubes, logrando que los cedan o se agregan después”.

Además el estratega dejó en incertidumbre una convocatoria para el arquero del Betis de cara al inicio de las Eliminatorias. “No lo puedo responder hoy. Elaboré una lista y cuando tenga la próxima se enterarán”.