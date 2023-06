La selección chilena venció por tres tantos a cero a su similar de Cuba en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, en el primero de los tres duelos amistosos que sostendrá La Roja, en sus últimos aprontes previo al inicio de las clasificatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

¿Qué análisis se pueden tener tras esta victoria? No muchos, en verdad. Bolavip Chile dialogó con el periodista Cristian Arcos, quien invita al técnico Eduardo Berizzo, que estos partidos no son para grandes conclusiones, pero sí valora que había que anotar goles, ante un equipo como el cubano y eso se hizo.

“Yo creo que siempre hay que jugar y a los rivales discretos le tienes que anotar goles, el tema es que tú haces con la información que te dan estos partidos. Si sacas conclusiones tajantes, hay un error. Siempre hay que jugar la mayor cantidad de partidos posibles ojalá, con mejores rivales“, argumentó el Tenor Escritor.

Sobre qué jugadores se pueden destacar y aquellos que quedaron en deuda, Arcos valoró a dos futbolistas y defendió a Marcos Bolados de las críticas, aunque reconoció que anduvo poco fino ante el arco centroamericano.

“Marcelino Núñez, me gustaron algunas cosas de Víctor Dávila. El resto tuvo poco trabajo. Me parece que Marcos Bolados no hace un mal partido, pero se pierde muchos goles, por lo menos tres. La ausencia de goles en Colo Colo la lleva para la selección”, afirmó el panelista de Círculo Central.

Arcos destacó el trabajo de Marcelino Núñez ante Cuba (Photosport)

Finalmente, valoró a Rodrigo Echeverría, pero que tanto él como sus compañeros en la zaga, no tuvieron gran trabajo. “A Echeverría lo podía subir al podio porque hizo un gol, pero no fueron exigidos, ni él ni Zaldivia. Es muy difícil evaluarlos, pero no es culpa de ellos”, cerró Arcos.