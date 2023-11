Claudio Bravo tuvo un quiebre con Eduardo Berizzo en la Selección Chilena. Esto se produjo cuando el guardameta no participó de los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia. Desde ahí el entrenador no lo convocó para las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

El arquero publicó un mensaje a través de Facebook: “Un sabio dijo. Primero duele, después te da rabia, ¡termina dándote risa y también la razón!”. Julio Rodríguez formador del golero en Colo Colo se refirió a esta situación.

“Se equivoca. Sin decir nombres, le tira un palo a Berizzo, él estaba sentido con Berizzo, porque tuvo algunos encontrones con él”, dice Hulk en conversación con Bolavip Chile.

Rodríguez entrega su interpretación de la situación que eventualmente le molestó al bicampeón de América. “No lo miró como un referente, lo miró como cualquier otro jugador, creo que eso a Claudio lo hace estar un poco sentido con él”.

Claudio Bravo publicó un mensaje en redes sociales tras la renuncia de Eduardo Berizzo (Foto: Photosport)

“No hay que hacer leña del arbol caído”

Julio Rodríguez se refiere a la renuncia de Eduardo Berizzo. “Acá hay que pensar en el grupo, no en una persona ni en dos. No es muy positivo que un técnico renuncie. Aparte el técnico ya conoce a todos los jugadores, están en plena clasificación de Mundial. Lo que más se necesita según lo que yo pienso como técnico, lo que más necesita el grupo es que nos apoyemos. No es normal que un técnico renuncie en estas instancias”.

El preparador de goleros ve complicada la situación para el plantel de futbolistas. “No sé si ha sido la única vez. Es difícil para los jugadores, porque ellos conocen lo que hace Berizzo. Como técnico no le fue bien, pero a lo mejor tienen muy buenas referencias de cómo es como persona. Entonces, hay que sumar en vez de restar. Le encuentro razón a Alexis de que no hay que hacer leña del arbol caído”.