Cobreloa es el primer equipo que ascendió para el campeonato nacional 2024. El elenco de Emiliano Astorga se coronó campeón del torneo y ahora ya se enfoca en lo que será la próxima temporada.

Para ello, el cuadro minero busca una plantilla potente para mantener en la categoría evitar el retorno a la Primera B. De esta forma ya se negocia la renovación de los pilares del equipo.

Paulo Garcés habló con Bolavip Chile sobre la opción de jugar en Cobreloa

Pero Astorga tiene claro que necesita reforzar con experiencia. Es por ello que asoma el nombre de Paulo Garcés para sumarse en el arco y apoyar a Hugo Araya que es uno de los grandes proyectos del club.

“Me han llamado de la prensa. Anteriormente hubo acercamiento, pero ahora no ha pasado. Sería un privilegio si quieren contar conmigo. Ir a un equipo como Cobreloa sería maravilloso para aportar con mi experiencia en mis 21 años de carrera”, indicó a Bolavip el ex portero de Universidad Católica, la U y Colo Colo.

Pese a sus 39 años, Garcés todavía no piensa en el retiro. Por lo mismo reveló cómo podría aportar a Cobreloa en su versión 2024.

“Creo que puedo ayudar a Hugo, como lo hizo la U con Toselli para apurar a Campos. Si no soy yo, a Cobreloa tiene que ir un arquero importante para ayudar al club”, sentenció.

Altas y bajas de Cobreloa 2024

Cobreloa ya piensa en la próxima temporada Tras conseguir el ascenso a Primera División. El elenco dirigido por Emiliano Astorga ya inició el proceso de renovación del plantel. Entre ellos destaca David Escalante, Yerko Águila y Cristián Insaurralde como puntos a mantener en la plantilla.

Entre las bajas se consigna a Matías Ballini y también peligra Bastián Tapia. Pero con este último se negociará directamente con Universidad de Chile.