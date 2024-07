El sábado 29 de junio la Selección Chilena igualó sin goles frente a Canadá, resultado que terminó dejando afuera al combinado criollo de la Copa América 2024 tras finalizar en la tercera posición del Grupo A.

Este nuevo fracaso de La Roja generó un sinfín de comentarios negativos en contra de Ricardo Gareca, pues el Tigre no pudo lograr el objetivo de clasificar a la siguiente ronda.

Sin embargo, hay un jugador que se llevó todas las críticas y fue Marcos Bolados. El jugador del Cacique ingresó en el segundo tiempo con el afán de cambiarle la cara a Chile, pero la verdad es que pudo hacer poco y nada ante la férrea defensa canadiense.

Bolados fue uno de los revulsivos que mandó Gareca a la cancha | FOTO: Andres Pina/Photosport

FRANCISCO SAGREDO NO ENTIENDE EL INGRESO DE MARCOS BOLADOS EN LA ROJA

En el programa Deportes en Agricultura de Radio Agricultura, el periodista Francisco Sagredo criticó duramente la determinación del ex seleccionador de Perú de jugársela por el jugador de Colo Colo en la Copa América.

“Tú no le puedes preguntar a Gareca en las conferencias de prensa la verdad de las cosas. Haber explíqueme usted porque futbolísticamente Marcos Bolados es primer cambio antes que Brereton. Y si la razón es porque no me gusta Brereton y listo”, aseveró.

“Dame una razón para que un futbolista que lleva 8 años en Colo Colo de irregularidad total, absoluta, permanente, sea la primera opción ante una situación futbolística compleja por ejemplo de un tipo que juega en la Premier League de Inglaterra”, consultó el comunicador deportivo.

Finalmente, Sagredo fue categórico sobre esta llamativa elección. “Es que Brereton es más que Bolados”, sentenció.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR CHILE?

El siguiente partido de Chile será ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. Se disputará el 5 de septiembre en horario y estadio por definir.