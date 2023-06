La polémica se armó en la Selección Chilena después de que Tito Awad, conocido comunicador identificado con Universidad de Chile, revelara un encontrón de Matías Zaldivia con Eduardo Berizzo en La Roja.

Pese a que después rectificó la información, el defensor central de Universidad de Chile se enojó hoy día en conferencia de prensa y desmintió todo, asegurando que nunca existió tal pelea y todo se solucionaba con un llamado telefónico.

Tito Awad le pidió perdón a Matías Zaldivia. | Foto: Photosport

Tito Awad recogió el guante y le pidió disculpas a Zaldivia: “Lo primero que le voy a decir a Zaldivia es que yo soy el responsable de haber tirado la noticia, tampoco es una cosa grave, solamente que había tenido un problema con la parte física y no con Berizzo en sí, con el cuerpo técnico en general”.

“Mi fuente no fue fiable y le pido disculpas a Zaldivia, que él sabe todo lo que lo admiro, pero bueno, las disculpas del caso y la culpa de los jugadores también porque ya no hablan”, argumentó el comunicador.

“Yo no tengo el teléfono de Matías, si voy al CDA no me dejan entrar, no puedo hablar. No es que inventemos, sino que de repente la fuente a uno le dice algo, lo masifica y después lo agarran otros medios. Ojalá la fuente sea el propio jugador, así que le pido disculpas, pero no tiene para qué ponerse así tampoco”, se excusó en el cierre.