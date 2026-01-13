Los hinchas de la Selección Chilena recibieron una grata sorpresa este martes 13 de enero con el lanzamiento de una nueva camiseta oficial, diseñada como homenaje al histórico tercer lugar obtenido por La Roja Sub 17 en el Mundial de 1993. La prenda, cargada de simbolismo y nostalgia, rápidamente generó entusiasmo en redes sociales y entre los fanáticos del “Equipo de todos”.

La marca adidas fue la encargada de dar vida a esta reedición, inspirada en la camiseta que utilizó el combinado nacional durante aquella inolvidable campaña disputada en Japón. Ese torneo marcó a toda una generación de seguidores y futbolistas, convirtiendo a ese diseño en uno de los más recordados en la historia reciente del fútbol chileno.

Desde la propia marca explicaron que el modelo también alude a la época clasificatoria al Mundial de 1994: “Esta nueva versión combina elementos clásicos con una propuesta moderna, incorporando el icónico trifolio de Originals, sello que refuerza la unión entre moda urbana y deporte que caracteriza a Adidas”, señalaron en un comunicado.

El cuidado por los detalles es uno de los aspectos que más ha valorado el público. Según informó la marca: “Entre los detalles destacados, la camiseta luce el número 10 tanto en el frontal como en la espalda, además de aplicaciones blancas en una de las mangas que aportan un marcado estilo retro y evocan una de las épocas más exitosas del fútbol juvenil chileno”.

La mezcla entre historia, identidad y estética ha convertido rápidamente a esta camiseta en un objeto de deseo para los hinchas, que destacan su valor emocional más allá de lo deportivo. Para muchos, no se trata solo de una prenda, sino de un símbolo que conecta generaciones y revive una época dorada del fútbol nacional.

Con este lanzamiento, Adidas y la Selección Chilena apuestan por fortalecer el vínculo con la hinchada a través de la memoria y el orgullo. Y todo indica que la jugada resultó perfecta: la nueva camiseta de La Roja ya es tendencia y promete transformarse en un clásico instantáneo entre los fanáticos.

Hinchas de La Roja quedaron maravillados con la camiseta conmemorativa