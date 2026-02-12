En esta jornada se pone punto final a lo que es la fase de grupos del Sudamericano sub 20 femenino, en donde la Selección Chilena se enfrentará ante la Selección de Venezuela.

El equipo de todos que es comandado por Nicolás Bravo disputará su útlimo duelo en esta fase de grupos, en la que espera poder despedirse de un triunfo de esta competencia, que entrega cupos al Mundial de la categoría en Polonia.

Chile ha sumado dos derrotas y un empate en este torneo, en el que cayó por 4-0 ante Paraguay y 1-0 ante Uruguay, mientras que el empate fue sin tantos ante la Selección de Colombia.

En esta jornada, la Selección Chilena espera poder acabar con su mala racha, en la que espera poder anotar y además, sumar su primera victoria en la competencia para despedirse de una mejor forma.

La Roja espera poder cerrar su actuación con un triunfo | Foto: Photosport

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Venezuela en el Sudamericano Sub 20?

El duelo entre Chile y Venezuela está programado para el jueves 12 de febrero a las 18:00 horas de nuestro país ante Paraguay, en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

¿Cómo y dónde ver el Chile vs. Venezuela en el Sudamericano Sub 20?

El trascendental compromiso será transmitido a través de Canal 13 y todas sus plataformas.