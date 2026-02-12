Chile igualó sin goles frente a Venezuela en la quinta fecha del Sudamericano Sub 20 Femenino. Con este resultado las dirigidas por Nicolás Bravo quedaron fuera del torneo.

La Selección Chilena dependía de un milagro para clasificar a la siguiente fase del certamen. Esto ya que necesitaba superar a la Vinotinto por 2 goles o más y que Paraguay cayera ante Colombia por 4 o más goles de diferencia, partido que también finalizó sin goles.

Lamentablemente, La Roja Sub 20 cerró su participación de la peor manera, quedando como colista del grupo A. Sumando solo 2 puntos tras el empate sin goles frente a Colombia y la igualdad del día de hoy.

Tras un bajo nivel demostrado por la selección, las jóvenes jugadoras quedaron fuera del torneo femenino disputado en Paraguay.

En un encuentro muy trabado, las comandadas por Pamela López, no lograron mostrar su mejor versión y se despiden del certamen de la peor forma. Sin sumar ningún triunfo y sin anotar un solo gol.

Foto: Comunicaciones FFCh. Chile quedó eliminado del Sudamericano Sub 20

Con mucho trabajo por mejorar, Nicolás Bravo ya piensa en los próximos desafíos que tendrá con la selección.

Así quedó la tabla del Sudamericano Sub 20 Femenino

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colombia 4 2 2 0 3 0 +3 8 2 Venezuela 4 2 1 1 4 1 +3 7 3 Paraguay 4 1 2 1 4 2 +2 5 4 Uruguay 4 1 1 2 1 4 -3 4 5 Chile 4 0 2 2 0 5 -5 2

En síntesis