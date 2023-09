Ben Brereton Díaz tuvo un partido de dulce y agraz frente a Colombia el pasado martes, en donde se notó en demasía su aporte al juego de la Selección Chilena, pero no pudo marcar al igual que ante Uruguay la semana pasada.

Pese a lo anterior, Brereton es un fijo para Eduardo Berizzo en las oncenas de La Roja, aunque hay ciertos ex jugadores que aún no se convencen del delantero y es el caso de Luis Musrri, histórico ex jugador del fútbol chileno y Universidad de Chile.

En conversación con el programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports, Musrri alabó a un jugador y pide a otro para La Roja: “Me gustó mucho la intervención de Echeverría. Damián Pizarro podría ser una alternativa en ofensiva, por su físico sería una buena carta. Chile no tiene otro jugador de esas características”.

Musrri quiere ver a Pizarro brillando con La Roja. | Foto: Photosport

En esa misma línea, el histórico azul sienta en el banco de suplentes a Brereton y prosigue con el canterano albo: “Damián Pizarro tiene muchas más condiciones que Ben. No confío en el trabajo de Berizzo, nunca me ha gustado. Para mí un técnico debe venir de éxitos como Gareca”, remató.

Cabe recordar que Damián Pizarro estaba convocado a la Selección Chilena, pero la fractura que sufrió en su mano por jugar un partido de fútbol informal lo terminaron liberando de la convocatoria de Eduardo Berizzo.

Así termina el año de La Roja

Chile deberá recibir a Perú en octubre y visitar a Venezuela, mientras que en noviembre tendrá que hacer de local frente a Paraguay y visitar a Ecuador en la altura de Quito.