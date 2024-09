Patricio Toledo, histórico portero del fútbol chileno y La Roja, no le seduce la idea de Gabriel Castellón en el arco y postula a otro jugador.

La Selección Chilena está a pocos días de volver a juntarse para enfrentar los desafíos del mes de octubre, en donde tendrá que recibir la visita de Brasil en el Estadio Nacional y visitar a Colombia en la calurosa ciudad de Barranquilla.

Uno de los temas que aqueja a Ricardo Gareca y tiene inquieto a los hinchas es el puesto de arquero. Para el Tigre, Gabriel Arias es el titular indiscutido, mientras que Brayan Cortés es el segundo arquero y el tercero es más rotativo.

En esa línea, Patricio Toledo, histórico portero de La Roja, le hizo la cruz a la idea de llamar a Gabriel Castellón, uno de los mejores porteros del Campeonato Nacional 2024 con Universidad de Chile.

Toledo postula a Gillier a La Roja. | Foto: Photosport

“Yo a Castellón lo sigo desde Santiago Wanderers y ahí ya me pareció un buen arquero. Por su juventud en ese momento tenía que mejorar mucho, pero con el tiempo iba a ir adquiriendo más experiencia”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Pese a los elogios, Toledo le hace la cruz y postula a otro arquero: “A pesar de que está teniendo una buena temporada, pensando en el futuro y en arqueros jóvenes hoy día hay que darle la posibilidad a la gente que pisa fuerte como es el caso de Gillier en Universidad Católica”, sumó.

“Yo no sé por qué no fue llamado, por último, para que gane experiencia, que escuche y tenerlo como tercer arquero. Nosotros lamentablemente no contamos con grandes arqueros para la Selección Chilena”, complementó en el cierre.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

La Roja recibe a Brasil el 10 de octubre en el Estadio Nacional, mientras que el partido ante los colombianos en Barranquilla está pactado para el 15 del mismo mes.