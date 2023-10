Si bien el partido fue hace mucho rato ya, de todos modos siguen los coletazos por la derrota dolorosa de Chile ante Venezuela por las clasificatorias sudamericanas rumbo al mundial de Norteamérica 2026.

Hugo Droguett dialogó con Bolavip Chile y tocó varios tópicos referentes a este derrota que complica las pretensiones de La Roja en las eliminatorias quedando relegada al octavo lugar de la tabla.

En primera instancia se refirió al desempeño de Felipe Loyola. “De una u otra manera, respondió. Por suerte el muchacho respondió con un clima difícil, independiente del festín que se dio Soteldo, aunque me llamó la atención que no usara a Matías Fernández”, confesó el ex Universidad de Chile.

“A Mauricio Isla hay que estrujarlo”

Sobre el momento del Huaso, Mauricio Isla en Argentina, el ex zurdo jugador señaló que si a otros de la generación dorada se les da oportunidades, con el oriundo de Buin hay que hacer lo mismo.

“No se si lo estamos perdiendo, pero como a otros los estamos estrujando, con Isla hay que hacer lo mismo. Los chicos han tenido su tiempo, hemos ido innovando y aún no le encontramos la vuelta”, reveló Droguett.

Isla está atravesando un gran momento en el fútbol argentino (Instagram)

“Berizzo liquidó a Darío Osorio”

Llamativa fue la postura de Eduardo Berizzo de hacer ingresar y luego sacar a Darío Osorio, ¿Qué dijo Hugo Droguett? “Los primeros cambios siempre eran Marcelino Núñez y tiene un poco más de carrete que Osorio en la selección. Lo terminan liquidando, pero la culpa no es de él, aunque eso golpea en lo anímico. Lo mató, esa es la palabra”, enfatizó.

Finalmente, tuvo palabras para la expulsión de Marcelino Núñez, la que consideró extraña. “La juventud de hoy en día está extraña y como que se las saben todas. Uno no hace eso y cuando uno comienza en el fútbol sabe que al árbitro no se le puede tocar. Se arriesga a un castigo grande porque lo agrede tres veces. Es extraño”, cerró Droguett.

¿Contra quién y dónde jugará Chile en la quinta fecha de las clasificatorias?

En noviembre próximo, se jugarán los últimos dos partidos del año 2023 rumbo al mundial de Norteamérica y en esa quinta jornada, La Roja se medirá ante Paraguay en el Estadio Monumental el próximo jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas.