La Selección Chilena sufrió una dura derrota en condición de visitante ante Ecuador en la altura de Quito, en el que los dirigidos por Nicolás Córdova se mantienen fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Tras lo que fue este compromiso, el periodista Jorge Hevia conversó en exclusiva con Bolavip Chile, en la que dejó sus impresiones al rendimiento del equipo nacional.

“No sé si era lo que Ecuador esperaba y que nosotros jugamos mejor de lo que esperamos, pareció más parejo, porque pudo ser empate perfectamente”, comenzó señalando Hevia.

Siguiendo en su explicación, el ‘Coke’ es muy claro en señalar que este encuentro es bisagra para desarrollar un nuevo proceso dentro de ‘La Roja’ e ir dando cabida a lo que es el anhelado cambio generacional.

“Yo creo que hay momentos, quiebres y me parece que esté es un quiebre generacional, como no tenemos el colectivo que teníamos antes, ahora tenemos que correr un poco más y meter un poco más y ponerle un poco más de ganas”, declaró a Bolavip Chile.

Hevia pide la chance para los jóvenes en La Roja | Foto: Getty Images

Sobre este tema, el destacado comunicador indicó que este es el momento clave para que los jóvenes jugadores de ‘La Roja’ sean quienes encabecen este proceso.

“Es el momento de los jóvenes, me parece que eso es lo que me queda claro hoy día, no me desagradó la propuesta de Córdova, aunque si necesitamos otro técnico para el rendimiento individual”, explicó.

Finalmente, Hevia dejó en evidencia lo que es el gran problema que sigue aquejando esta Selección Chilena, la cuál es la falta de delanteros.

“Nuestro ataque no está a la altura, así como han aparecido buenos defensores y volantes, nuestro ataque aún no está a la altura”, cerró.