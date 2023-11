Brayan Cortés dolido con la derrota de Chile ante Ecuador: "Me quedo con el sacrificio"

La selección chilena no pudo ante Ecuador en Quito al perder por la cuenta mínima y cierra el año fuera de las posiciones de clasificación al Mundial 2026 con la pobre cosecha de un punto en esta doble fecha eliminatoria.

Eso sí, la sensación fue diferente a la que dejó el empate ante Paraguay en el Monumental, porque ante los ecuatorianos, sobre todo en el segundo tiempo, la Roja llegó con peligro, presionó y tuvo opciones de llegar al empate en los pies de Víctor Dávila y Ben Brereton.

Una vez finalizado el encuentro, el arquero Brayan Cortés hizo el análisis lamentando la caída, pero rescatando la reacción final.

“Se encontraron con el gol, no tuvieron más ocasiones. En el segundo tiempo no concretamos. No fuimos eficientes. Hay buenos jugadores, lo hemos demostrado, y se va a dar paso a paso. Ahora nos vamos tristes porque esperábamos un resultado positivo”.

Chile cae ante Ecuador (Getty Images)

El arquero de Colo Colo es un convencido que la selección mejoró. “Creo que hicimos un buen partido, en el primer y segundo tiempo. En el segundo tuvimos ocasiones claras. No lo concretamos, pero tenemos buenos jugadores. Se ha demostrado a lo largo (de los partidos), pero eso se va a dar paso a paso”, aseguró.

Y en esa misma línea, aporta que “sabíamos que era un rival difícil, rápidos, potentes. Se encontraron con el gol y no hubo ocasiones claras. Yo creo que nos faltó el gol, ser más eficientes. Dentro de todo, me quedo con el sacrificio”.

Para el final, Brayan Cortés volvió a referirse del recambio en la selección chilena. “Al que le toque jugar, lo va a hacer de la mejor manera. Están todos preparados. Ahora, obviamente nos vamos tristes porque esperábamos un resultado positivo, lo merecíamos. El esfuerzo fue enorme”, cerró.

¿Cómo quedó Chile en la tabla de posiciones?

La Roja está octavo con apenas cinco puntos, estando en este momento fuera del próximo Mundial.