Jorge Coke Hevia respalda a Ricardo Gareca: "Está perfecto que no estén Arturo Vidal y Gary Medel en la selección chilena"

La selección chilena ya llegó a Estados Unidos para afrontar la 48° edición de la Copa América donde debuta este viernes ante su similar de Perú, en Arlington, Texas.

No obstante, todavía genera ruido la no convocatoria por parte del técnico Ricardo Gareca, a Arturo Vidal y Gary Medel, quienes después de mucho tiempo, no estarán con La Roja en un certamen de envergadura.

Sin embargo, el periodista Jorge Coke Hevia comienza a poner paños fríos a la situación y aterriza la postura internacional, quienes ponen la alerta por la ausencia de estos dos emblemas de la Generación Dorada.

“Las cadenas internacionales no entienden la realidad nuestra y como nosotros nunca ganamos y Medel y Vidal son de los que ganaron dicen, ‘¿Cómo no están?'”, afirmó Hevia.

Hevia: “Son muy buenos, pero hay que avanzar”

Siguiendo en sus argumentos, el periodista enfatizó que al menos, en la actualidad, el nuevo jugador de Boca Juniors está por detrás de otros convocados. “Está perfecto que no estén. Hoy hay seis centrales en un mejor nivel que Gary Medel”, reiteró el comunicador.

Sobre la misma, también justificó la asuencia del King. “En el caso de Arturo Vidal, que sigue marcando alguna diferencia, cuando juega cada tres días se le complica un poco más, por algo lógico, si no vamos a desconocer que son muy buenos”, manifestó.

“Hay que avanzar, nomás. Creo que ha sido demasiado show y me parece perfecto que no estén”, cerró tajantemente Coke Hevia.

Hevia le da pleno respaldo a Gareca (Photosport)

¿Cuál es el grupo de Chile en Copa América 2024?

Chile integra el Grupo A de la Copa América 2024 y se medirá ante Perú el 21 de junio, Argentina el día 25 y Canadá durante la jornada del 29 del mismo mes.