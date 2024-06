Tan sólo quedan horas para que la Selección Chilena tenga su tan esperado debut en la Copa América 2024, cuando enfrente este viernes a la Selección de Perú, en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos.

Una de las grandes novedades en la oncena estelar será la inclusión del mediocampista Diego Valdés en desmedro del delantero Darío Osorio, uno de los grandes proyectos del fútbol chileno.

Esta situación se ha tomado las diversas redes sociales y algunos hinchas nacionales han salido a criticar a Ricardo Gareca por no jugársela desde la partida por el actual jugador del FC Midtjylland de Dinamarca.

Osorio tendrá que esperar su oportunidad en el banco de suplentes | FOTO: Manu Blondeau/AOP/SIPA/PHOTOSPORT

JORGE COKE HEVIA SE REFIERE A LA SUPLENCIA DE DARÍO OSORIO ANTE PERÚ

BOLAVIP CHILE se puso en contacto con el periodista Jorge Coke Hevia, conductor del programa Pauta de Juego de Radio Pauta, que dio su punto de vista sobre esta polémica decisión.

“Yo creo que Osorio no está a 10 puntos después de la lesión y lo quiere llevar de a poco porque o sino no se entiende. Osorio es la proyección de Chile, quiero creer eso o sino no lo entiendo a Gareca”, indicó en un comienzo.

Además, el profesional de las comunicaciones aseveró que “tampoco entiendo que Arias esté por sobre Cortés si a Bravo le pasa algo”.

¿CUÁNDO JUEGA LA ROJA EN LA COPA AMÉRICA?

El siguiente partido de La Roja será contra Perú por la primera fecha de la Copa América 2024. Se jugará el viernes 21 de junio, desde las 20:00 horas.