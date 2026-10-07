Jorge Garcés aplaude de pie a dos figuras de la Selección Chilena: “Una seguridad enorme”

El recordado 'Peineta' no tuvo dudas al elegir a las dos máximas figuras de La Roja tras cerrar la gira con un triunfo ante México.

La Selección Chilena cerró su gira por Norteamérica con un sólido triunfo 2-0 sobre México, que sirvió para lavar las heridas de la derrotas previas ante Canadá y Estados Unidos. Uno que analizó la victoria de La Roja en Los Ángeles fue el exentrenador del combinado nacional, Jorge Garcés, quien aplaudió la eficacia de los dirigido por Nicolás Córdova.

En conversación con Bolavip Chile, el ‘Peineta’ aseguró que “siempre que se obtiene un triunfo, es rescatable. Lo que pasa es que no podemos dejar de reconocer el rival que tuvimos enfrente como para lograr el triunfo”. Asimismo el DT campeón con Santiago Wanderers en 2001, valoró la mejoría mostrada por La Roja, aunque también puso el foco en las falencias del rival.

Peineta aplaudió el nivel de Laurence Vigouroux en el arco de Chile (Photosport).

“Se habla de que se jugó mejor, sí, se jugó mejor, se mejoró, pero obviamente con un rival como México que había que encararlo, porque hubo pasajes donde México nos superó pero evidentemente marcamos una falta de todo en el equipo mexicano”, afirmó el adiestrador.

Para Garcés, los principales puntos altos de Chile durante esta gira fueron el arquero Lawrence Vigouroux y Maximiliano Gutiérrez. “Vigouroux debe causar una tranquilidad, una seguridad enorme en el arco chileno. El chico Gutiérrez se ve que está jugando, que tiene condiciones, es fuerte. Es rescatable, la verdad”, destacó.

Sin embargo, el entrenador también dejó una crítica al funcionamiento del equipo. “El resto es lo mismo de siempre. Algunos chispazos, algunas cosas buenas, otras deficiencias que se han venido viendo hace mucho tiempo. Pero bueno, el rival nos permitió lograr un triunfo, pero cada vez que se juega un partido hay que analizar ambos equipos”, cerró.

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En síntesis…