El periodista destacó lo hecho por Vicente Pizarro en la Selección Chilena. Le entregó la mejor nota del encuentro.

La Selección Chilena logró quitarse una mochila de presión y superó 2-0 a México en el último amistoso de la fecha FIFA. El combinado sudamericano exhibió un alza en su juego y terminó su gira internacional con un triunfo.

Ello fue analizado por Juan Cristóbal Guarello, que a través de los micrófonos de La Hora de King Kong alabó el rendimiento de dos figuras. Sin embargo, una de ellas se quedó con el primer puesto en el podio.

¿Su nombre? Vicente Pizarro. El mediocampista fue clave en la victoria de Chile, convirtiendo el segundo gol del encuentro. Tras recuperar el balón, fue a buscarlo al área y consiguió una recompensa.

“Supieron definir en momentos precisos. Los dos goles bastante bonitos, pelotas recuperadas. No sé si la figura fue Vicente Pizarro o Maximiliano Gutiérrez, hubo tres jugadores que destacaron mucho”, lanzó el periodista.

A pesar de ello, el rostro de TV se inclinó por otorgarle la mejor nota del enfrentamiento al volante: “No entró jugando contra Estados Unidos y se notó (…) Muy buen partido de Vicente Pizarro. Un 6,3“.

Vicente Pizarro brilló en la Selección Chilena. (Foto: C. Parra – FFCh.)

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Juan Cristóbal Guarello destaca el triunfo de la Selección Chilena

A su vez, el comunicador dejó una reflexión sobre el presente de La Roja. Si bien advirtió de la debilidad de su rival, le gustó parte de lo visto del compromiso en Los Ángeles.

“Hoy Chile tiene esa cosa de recuperar la pelota y salir frontal. Eso es, recuperar la pelota y ser muy agresivo, sobre todo en la mitad de la cancha. En lo que tiene Chile, a cuanto individualidades e idea del técnico, esto es”, cerró.