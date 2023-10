La Selección Chilena y Eduardo Berizzo sufrieron un duro traspié en el día de ayer, toda vez que La Roja no dio pie con bola y terminó cayendo por un lapidario 0-3 frente a Venezuela que no estaba en los cálculos de nadie.

La estadía del ex ayudante de Marcelo Bielsa en La Roja no ha sido de las mejores y no solo no ha podido cuajar un estilo de juego que sea del paladar de los hinchas, sino que los resultados tampoco han acompañado ni en los compromisos amistosos.

Uno que la tiene muy clara sobre qué hay que hacer es Jorge Pellicer, destacado director técnico nacional quien ahora es panelista en el programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports, en donde fustigó a Berizzo.

Pellicer quiere a Quinteros en La Roja. | Foto: Photosport

Para Pellicer, no hay duda alguna que el proceso del Toto ya está acabado en Chile: “Llevamos 4 años y medio perdidos en lo mismo, perder dos o tres meses da lo mismo, que se cumpla este ciclo”.

“Siento que Chile tiene en presencia a pesar de que tenemos dificultades con algunas conductas, pero tiene un nombre que se llama Gustavo Quinteros que ya tiene 4 años en el país entre Católica y Colo Colo, que conoce el medio, que se encarga de estar instalando equipos en la cancha con ciertos atractivos”, complementó.

El DT argumenta por qué postula a Quinteros: “En algún momento tuvo un Colo Colo fantástico y se lo desarticularon. Yo creo que a lo mejor en ese momento dar ese paso, ese vuelco para tratar de sembrar algo que germine, porque insisto en que no hemos perdido un año, sino 4 años y medio en la búsqueda de algo que encante al público chileno”, cerró.

Los números de Berizzo

El estratega de la Selección Chilena ha dirigido en 15 oportunidades a La Roja entre amistosos y Clasificatorias, donde suma 4 victorias, un empate y seis caídas siendo ante Venezuela la última.

El horizonte de La Roja

Paraguay en el Estadio Monumental de Colo Colo y Ecuador en la altura de Quito serán los dos últimos desafíos de La Roja durante este año 2023, en donde espera terminar en zona de clasificación a Norteamérica 2026.