La Selección Chilena está a menos de 12 horas de saltar a la cancha en Barranquilla para enfrentar a Colombia, duelo válido por la Fecha 10 de las Clasificatorias hacia el próximo Mundial de Norteamérica en 2026.

La escuadra que dirige Ricardo Gareca llega con el agua hasta el cuello y sabe que tiene que sacar puntos en su visita a suelo colombiano, toda vez que La Roja marcha en el último lugar de la tabla de posiciones y, por ahora, mira el Mundial muy de lejos.

Chile necesita sumar puntos con urgencia ante Colombia. | Foto: Photosport

En esa línea, Jorge Valdivia alzó la voz y le habla a Ricardo Gareca sobre cómo debe plantear el partido ante los colombianos: “Es importante mantener la ilusión en el primer tiempo para que los que entren en el segundo puedan marcar algo de diferencia. Se hace complicado cuando ingresas y el resultado es adverso. Chile tiene que administrar el clima, la presión que ejercerá Colombia”, dijo en ESPN Chile.

Valdivia asegura que el cuadro colombiano no se vio afectado por la derrota ante Bolivia la fecha pasada y llegarán con las pilas cargadas ante Chile: “Al parecer no le afectó el resultado en Bolivia. Pareciera ser que hay un dejo de que ese resultado podía ser adverso, pero que con Chile no se puede perder. Hay un convencimiento por parte del hincha y me imagino que los jugadores también”, sumó.

En el cierre, Valdivia cree que será fundamental que Chile sepa ser inteligente con las pausas para ahorrar energías y así tener 90 minutos a buen ritmo: “Hay que administrar la pausa para que el ‘gas’ dure los 90 minutos”, dijo en el cierre.

Colombia vs. Chile, día y hora

La Roja enfrenta a Colombia este martes 15 de octubre a las 5:30 de la tarde de Chile continental, duelo en donde los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán desesperadamente sumar puntos para salir del último lugar de la tabla.