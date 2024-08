El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca hace unos instantes entregó la nómina de sus 26 citados para lo que serán dos duelos claves para las Eliminatorias Sudamericanas, en donde ‘La Roja’ se deberá ver las caras ante Argentina y Bolivia.

Ante esta convocatoria, un histórico de la selección como lo es Jorge Valdivia tomó la palabra en Radio ADN para poner un tema importante y es sobre el nuevo capitán para esta doble fecha, tras la ausencia de Alexis Sánchez y Claudio Bravo, en la que propuso a su nombre ideal.

“Debiese ser Mauricio Isla por lógica, por el tiempo, pero en lo personal me gustaría Gabriel Suazo, pero a mí me gustaría que asumiera mucho más ese rol de protagonismo y de principal Paulo Díaz, me gustaría que él fuera el capitán”, comenzó señalando Valdivia.

Siguiendo en aquello, para el ‘Mago’ siente que este es el momento ideal para que el jugador de River Plate de su gran paso dentro de la Selección Chilena y haga aflorar su rol de liderazgo como capitán de ‘La Roja’.

Valdivia le pone tarea a Díaz en La Roja | Foto: Photosport

“Uno ve en Paulo Díaz seguridad, confianza, tranquilidad, ve soberbia que es parte del fútbol, de la buena y siento que es un jugador que muchos esperamos que asuma ese rol o personalidad, liderazgo que le vemos en River fin de semana a fin de semana”, explica.

Finalmente, Valdivia siente que esta jineta desde hace mucho tiempo lo viene esperando a Paulo Díaz y espera que en esta doble fecha clasificatoria el jugador tome este importante rol dentro del equipo.

“Acá pedimos lo mismo de él, mucho, el medio, hinchas, los compañeros, que asuma esa chapa de una vez por todas de ser el número uno, que sea el capitán y el hombre líder”, finalizó.