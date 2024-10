El comunicador reveló en detalle, una serie de irregularidades que ha protagonizado el Tigre, donde tras la Copa América, no se ve trabajo por parte del argentino.

La selección chilena se juega todas sus opciones de seguir con vida en las clasificatorias sudamericanas cuando en esta fecha doble de octubre, tenga que medirse ante Brasil como local y frente a Colombia en Barranquilla.

Sin embargo, muy poca confianza existe en el ambiente en La Roja del técnico, Ricardo Gareca, quien viene de dos derrotas en las jornadas del pasado mes de septiembre.

Pero, independiente de eso, comienzan a surgir críticas duras hacia el Tigre y uno de ellos fue Juan Cristóbal Guarello, quien en su Canal en YouTube La Hora de King Kong, apuntó contra el DT trasandino por el estilo de trabajo que tiene el entrenador y sobre todo, por no reaccionar tras la pálida Copa América.

“En la Copa América te sale todo mal y quedas eliminado. Y es ahí, donde Gareca tendría que haber reaccionado. Pero, ¿Qué hizo? Se fue de viaje. Si ustedes analizan el trabajo de Gareca en la selección, se lo pasa más viajando que en Pinto Durán. Después de Copa América, Gareca desapareció”, afirmó Guarello.

Continuando con su historia, el comunicador agregó “se fue a visitar jugadores, con este, con este otro… se fue de vacaciones, Gareca. A mirar jugadores, pero ahora con un zoom hablas con cualquier jugador, por el teléfono. No necesitas viajar, eso en los ’80 cuando había que conseguirse VHS, puede ser. Pero hoy, visitar jugadores…te pega’y las tontas vacaciones. No niego que se reunió con ellos, pero se debió juntar con cuántos amigos en Europa”, manifestó el comentarista.

Sobre qué procedimiento debió tomar luego de la triste expedición por Estados Unidos, la voz de Radio Agricultura enfatizó que “debió tomar a la selección sub 23, comenzar una serie de microciclos y haber proyectado jugadores, haber hecho algo, no desaparecerse y (solo) aparecer el día de la nómina a dar una conferencia de prensa, tal vez el equipo pudo haber experimentado alguna mejora”, sentenció.

Guarello: “Gareca llegó tarde a Pinto Durán”

A su vez, el periodista recomendó que el Tigre debió hacer microciclos, pero nada. “Aparece dando entrevistas en Argentina, porque en Chile no las da y aparece con una nómina insólita, inesperada y la última es una nómina media tirada de las mechas. No es lo mismo que viniera trabajando desde principio de año con Cepeda, con Hormazábal, con Morales, con Vicente Pizarro, con Mundaca de Coquimbo, con Román de Palestino, con Gillier de Católica. No es lo mismo que vea quiénes anduvieron bien en las últimas dos fechas y los nomine”, expresó.

Siguió y añadió “uno no ve trabajo y el lunes, estaba haciendo el programa Micrófono Abierto de Canal 13 y estaba Cristóbal Rojas haciendo el móvil desde Pinto Durán. Eran las 3 y media de la tarde y nos cuenta que Gareca había llegado a Pinto Durán a las 3. Ya pues, o sea el mismo día que Chile comienza a trabajar, Gareca llega una hora antes“, acusó el comentarista.

En julio pasado, Gareca se reunió con varios jugadores que militan en el extranjero. Uno con los que conversó fue con Darío Osorio (Archivo)

“Tomó desayuno, almorzó tranquilo, quizás se echó una pestañita y se fue a Pinto Durán. O sea, ¿Ni siquiera llegó temprano a Pinto Durán? Hay algo que no está bien”, dijo de manera tajante.

Al cierre, instó a Pablo Milad a que le exija trabajo a Gareca, que hable con Nicolás Córdova sobre jugadores proyectables, que analice partidos, “trabaja algo en Pinto Durán, haz un entrenamiento. Pero nada, cero. Gareca es un poto pela’o”, concluyó Guarello.