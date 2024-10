El periodista cuestionó la estadía del Tigre en el cargo, aunque advirtió: no había otra alternativa. Para él, nunca hubo plan B.

"NO HAY PLAN B"

Juan Cristóbal Guarello no quedó indiferente a la continuidad de Ricardo Gareca en la Selección Chilena. El periodista analizó la noticia que emanó de la propia boca del entrenador: seguirá siendo DT de La Roja.

Tras ser consultado en Radio Agricultura sobre la posible salida del DT argentino, King Kong se tuvo en dos partes. Primero, para él, la ANFP no tenía un reemplazante, por lo que no era prudente sacarlo tras la caída ante Colombia.

“El barco ya está hundido. Cuando tú sacas a alguien y sueltas una liana, tienes que tener otra. Si vas a soltar una… como le pasó como cuando a echaron a Rueda y no tenían otro entrenador. Perdieron dos meses”, señaló.

Tras ello, se detuvo en su segundo punto: negociar la partida del Tigre hubiese sido beneficiosa en otro contexto. “Si tú tienes un plan B, te creo, pero aquí nunca hubo plan B”, reflexionó el periodista.

Sin embargo, fue interpelado por Cristián Caamaño. Su colega le cuestionó que ningún DT aceptaría estar tan solo ocho partidos, que son los que restan en las Eliminatorias. Ahí, Guarello lanzó un plan de emergencia.

“Lo que tú puedes hacer es lo de Miguel Ramírez, pero también puede ser otro. Es decirle Gareca: ‘usted dirige estos dos y se va’. Ya estamos fuera. No porque le ganaste por ahí a Venezuela y le empataste a Perú… No, chao no más”, explicó.

¿Y después de las Eliminatorias Sudamericanas? Entre interrupciones, destacó que en caso de que el eventual reemplazante del Tigre lograse éxito, se podría proyectar a futuro en el cargo.

Mensaje para Ricardo Gareca

Finalmente, King Kong lanzó un desafiante mensaje: “Él (Gareca), pase lo que pase, si logra los seis (puntos ante Perú y Venezuela) por ahí zafa. Pero si no logra los seis, se tiene que ir igual. Ya basta”.

Cuándo juega la Selección Chilena

El próximo partido de Chile será contra Perú. Se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Nacional de Lima.