Juvenal Olmos le encontró puesto a Juan Delgado en La Roja: "No lo veo tanto como lateral"

Juan Delgado tuvo la oportunidad de ingresar como lateral derecho estelar en el compromiso de la Selección Chilena frente a República Dominicana en Viña del Mar. Juvenal Olmos le ve buenas características al futbolista formado en Colo Colo, pero en otro puesto.

El ex DT de La Roja lo ve realizando una función parecida a la que cumplió José Pedro Fuenzalida en el pasado. “Te acuerdas de todo el factor de Fuenzalida, sobre todo en la Copa América (Centenario). Toda la pega que hacía, no de lateral sino que en la banda haciendo de cuarto volante y después llegando como tercer delantero”, comentó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Ahí me imagino a Delgado, no lo veo tanto como lateral, principalmente porque los equipos a nivel de clasificatorias tienen un nivel de poderío mucho más grande que él, no solamente el lateral contrario que pasa, también los punteros y los volantes”, complementó el comentarista.

Olmos destacó las virtudes del actual futbolista del Paços de Ferreira de Portugal. “En esa posición tiene buena dinámica, llegada y tiene pegada”, expresó el entrenador campeón con la UC.

Delgado arrancó jugando como puntero en Colo Colo con Héctor Tapia como entrenador. Allí destacó incluso marcando un gol en el Superclásico del segundo semestre de 2013, el cual ganaron los albos por 3-2 a la Universidad de Chile.

Si bien la mayoría de los partidos de la temporada pasada en Portugal los jugó como lateral derecho, varió en ocasiones. El futbolista en algunos compromisos actuó como extremo y también como interior diestro.