En la previa amistoso de la Selección Chilena ante México, no son pocas las voces que critican el pésimo manejo de camarín del técnico Nicolás Córdova. Uno que cuestionó duramente el trabajo del entrenador interino de La Roja, fue Marcos González: el recordado ‘Lobo del aire’ puso el foco en la posible rotación del plantel y en las declaraciones del adiestrador contra sus propios jugadores.

El exdefensor de La Roja y campeón de Copa Sudamericana con Universidad de Chile, dialogó con Bolavip Chile y aseguró que es momento de darle minutos a todos los jugadores que fueron a la gira: “Está bien que los haga jugar a todos y la idea es que Chile gane, porque el problema es que Chile no ha ganado. Entonces, más allá de las declaraciones que son siempre malas declaraciones de Córdova en contra de sus jugadores, en contra de Chile, creo yo que es importante que todos los jugadores tengan minutos”, apuntó.

ST LOUIS, MISSOURI – SEPTEMBER 29: Nicolas Cordova, Head Coach of Chile, and Sebastián Miranda, assistant coach of Chile, line up prior to the international friendly match between United States and Chile at Energizer Park on September 29, 2026 in St Louis, Missouri. (Photo by Joe Puetz/Getty Images)

“Si tiene una lista de 25 jugadores, los quiere hacer jugar a todos. Entonces igual por ese lado se entiende que hay jugadores que por ahí no tuvieron los minutos en los primeros partidos y como este es el último partido de la gira, claro, tiene que hacer jugar a todos los jugadores que no han participado todavía porque si no es hacerlo viajar en vano”, afirmó.

Sin embargo, su principal cuestionamiento apuntó al tono utilizado por Córdova para referirse a los integrantes del plantel y al fútbol chileno. “El tema es que él declara en contra de su propio jugador, entonces yo no sé hasta cuándo los jugadores lo van a aguantar”, lanzó el exzaguero.

Finalmente, González hizo un llamado al técnico de La Roja para cambiar el tono de sus declaraciones. “Ojalá que no siga hablando mal de los jugadores y que no siga hablando mal de Chile, si eso es lo único que él no tiene que hacer es hablar mal de sus jugadores y de Chile. Él no puede seguir hablando mal de todo el medio chileno”, sentenció.

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En síntesis…