La selección chilena perdió ante Uruguay en el inicio de las Eliminatorias Mundialista y esto generó una lluvia de críticas sobre el equipo que dirige Eduardo Berizzo.

El periodista argentino Martín Liberman apuntó al arquero Brayan Cortés como uno de los responsables de la derrota, algo con lo que concuerda el ex portero de la Roja, Óscar Wirth.

“Creo que es un arquero que pudo hacer algo más, pero ese algo más es la particularidad que tiene cada uno, yo puedo ver el fútbol de una manera, él de otra”, indicó el ex gerente de Cobreloa en relación con lo dicho por el comentarista.

Para Wirth, hay un problema de liderazgo. “Yo creo que él debe tener más ascendencia sobre sus compañeros, debe ordenarlos mejor, porque si los ordenas mejor, el arco se hace más chico y si te hacen una pared en el área y te hacen el gol, significa que alguien no está haciendo bien las cosas”, agregó.

Óscar Wirth critica a Brayan Cortés por su actuación ante Uruguay

El ex golero apunta a una de las debilidades del actual arquero de Colo Colo. “Uno debe ordenar y él no lo hace, no tiene mando”, explica.

Por último, Óscar Wirth indica porque prefiere a otro guardapalos en vez de Cortés. “Me gusta más Gabriel Arias, por algo simple ¿cuál es más competitivo, el campeonato chileno o el argentino?”, cerró.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chile en las eliminatorias?

Ahora La Roja tiene un segundo desafío, nada más ni nada menos que ante Colombia, este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.