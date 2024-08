El retiro de Claudio Bravo del fútbol profesional sigue generando una horda de reacciones. Tras su anuncio el lunes recién pasado, el ahora excapitán y portero de La Roja ha hablado con varios medios de comunicación sobre su bullado retiro.

En conversación con Mega, el histórico bicampeón de América habló de varios temas, entre ellos, sus aspiraciones en un futuro con la Selección Chilena, y además zanjó el tema del “mejor jugador de la historia de Chile” según su parecer.

Tras la pregunta de Rodrigo Sepúlveda sobre este tema, el exgolero lanzó: “Uy, me pones en un compromiso. Porqué te digo esto… tuvimos un momento (de la generación dorada) en el que tú veías al que jugaba de central y decías ‘¡mierda, éste es el mejor central en la historia del fútbol chileno!'”

Complementando sus dichos, agregó: “mirabas lo que tenías arriba: éste es el mejor delantero y tiene los mejores números del fútbol chileno. Y si miras caso a caso, y armas un once histórico de la selección chilena, la mayoría de la generación dorada está ahí”.

Claudio Bravo y sus elogios a la Generación Dorada

Posteriormente, siguió sin inclinarse por un jugador en particular: “Por eso cuesta… por qué tú dices quién es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno, pero no puede haber sólo uno. Si el fútbol lo juegan once. El delantero no puede jugar de central ni de arquero. El arquero no puede jugar de delantero. Cada uno es bueno en la función que hace”.

El histórico capitán elogió a toda la generación dorada

Luego, se la jugó con algunos nombres: “a mí me tocó hacerlo en el arco, Gary Medel un monstruo en todo sentido del juego, en lo táctico. Igual a nivel mental; y hablamos también de Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas tiene unos números increíbles en la selección, Alexis Sánchez por otro lado, Mauricio Isla de lateral. Jorge Valdivia, Mati Fernández. Empiezas a enumerado y dices: es injusto etiquetar sólo a uno como el mejor”.

“El conjunto en general fue muy bueno. A éste le tocó meter los goles cuando los había que meter, y por qué mete los goles: porque en eso era el mejor. Este otro defendía bien y no nos atacaban en las finales porque hacía un trabajo increíble”, cerró.