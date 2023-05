Lucas Assadi se pone metas en el microciclo de la Selección Chilena Sub 23: "Trabajo para estar en la adulta"

Ya comenzaron los trabajos del microciclo de Selección Chilena Sub 23 a cargo del DT argentino Eduardo Berizzo en Juan Pinto Durán, todo con miras a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Uno de los grandes nombres en la lista es Lucas Assadi, joven volante de la Universidad de Chile, quien está llamado a ser uno de los jugadores exportación en los azules de cara al futuro. Tanto es así que en España afirman que el Real Betis de Manuel Pellegrini habría puestos sus ojos en él.

Assadi está a las órdenes de Berizzo en la Roja Sub 23 | FOTO: Comunicaciones ANFP

En conversación con el sitio oficial de la ANFP, el talentoso futbolista de 19 años dio a conocer su objetivos a futuro en el Equipo de Todos y cómo ha sido su adaptación a los trabajos de Berizzo.

“Los valoro de buena manera, siempre contento de venir a trabajar a la Selección Chilena con el profe Eduardo Berizzo y también conocer a compañeros de otros clubes y poder entrenar con ellos y hacerlo de la mejor manera”, partió diciendo.

Agregando que “siempre es positivo entrenar con ellos porque aparte de mirar para los Panamericanos también están mirando a la Selección Adulta y entonces siempre trabajar para eso, para estar en los dos lados”.

“El semestre creo que fue de menos a más. Si bien no partí jugando, lo terminé haciendo y también siendo llamado a esta Sub 23 que me tiene muy contento y muy motivado. Hemos trabajado muy bien en el club por eso siempre con el buen trabajo en el club vas a seguir siendo llamado acá y eso nos tiene muy contento a mí y a nuestros compañeros”, cerró.