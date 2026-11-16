Manuel de Tezanos defiende a este jugador de La Roja: “Las críticas ya son por defecto”

El periodista respaldó a Darío Osorio tras la derrota en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Le gustó su iniciativa.

La Selección Chilena cayó contra Colombia en su primer duelo amistoso de la fecha FIFA de noviembre. El combinado nacional no pudo en Cali y fue superado 1-0 por la escuadra local.

Debido a esto, Manuel de Tezanos reaccionó y defendió a una pieza estelar de los cuestionamientos. Para él, no hay que olvidar la situación que vive La Roja: el panorama futbolístico es desolador.

¿A quién mencionó? En los micrófonos de Balong Radio, el periodista respaldó a Darío Osorio. Bajo su visión, el delantero del Crystal Palace no tuvo una mala actuación y apuntó contra sus detractores.

“Nuestros jugadores buenos reciben la pelota muy lejos del área. Yo leo algunas críticas a Darío Osorio, que ya creo que son por defecto. Me gustó su partido dentro de esta mediocridad“, lanzó.

“Hizo movimientos y metió pases interesantes. Se atrevió y arriesgó bastante el balón, pero todo en nuestra cancha. Es muy difícil. No estoy de acuerdo (con las críticas). El contexto tiene que ayudarlo”, agregó.

Manuel de Tezanos defendió a Darío Osorio en la Selección Chilena. (Foto: Comunicaciones FFCh)

Publicidad

Manuel de Tezanos respalda a Darío Osorio en la Selección Chilena

Luego, el rostro de TV destacó a los otros nombres que arrancaron como titulares en el ataque de Chile. Hay un punto en común entre los tres aludidos: tuvieron que cumplir labores defensivas.

“Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia tuvieron buenos primeros 30′ iniciales y se quedaron los dos. El partido de Darío Osorio me pareció aceptable (…) Quedan muertos y están lejísimos el uno del otro“, cerró.