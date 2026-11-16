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Manuel de Tezanos defiende a este jugador de La Roja: “Las críticas ya son por defecto”

El periodista respaldó a Darío Osorio tras la derrota en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Le gustó su iniciativa.

Manuel de Tezanos le prestó ropa a este jugador de la Selección Chilena.
© TNT SportsManuel de Tezanos le prestó ropa a este jugador de la Selección Chilena.

La Selección Chilena cayó contra Colombia en su primer duelo amistoso de la fecha FIFA de noviembre. El combinado nacional no pudo en Cali y fue superado 1-0 por la escuadra local.

Debido a esto, Manuel de Tezanos reaccionó y defendió a una pieza estelar de los cuestionamientos. Para él, no hay que olvidar la situación que vive La Roja: el panorama futbolístico es desolador.

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¿A quién mencionó? En los micrófonos de Balong Radio, el periodista respaldó a Darío Osorio. Bajo su visión, el delantero del Crystal Palace no tuvo una mala actuación y apuntó contra sus detractores.

“Nuestros jugadores buenos reciben la pelota muy lejos del área. Yo leo algunas críticas a Darío Osorio, que ya creo que son por defecto. Me gustó su partido dentro de esta mediocridad“, lanzó.

“Hizo movimientos y metió pases interesantes. Se atrevió y arriesgó bastante el balón, pero todo en nuestra cancha. Es muy difícil. No estoy de acuerdo (con las críticas). El contexto tiene que ayudarlo”, agregó.

Manuel de Tezanos defendió a Darío Osorio en la Selección Chilena. (Foto: Comunicaciones FFCh)

Manuel de Tezanos defendió a Darío Osorio en la Selección Chilena. (Foto: Comunicaciones FFCh)

Manuel de Tezanos respalda a Darío Osorio en la Selección Chilena

Luego, el rostro de TV destacó a los otros nombres que arrancaron como titulares en el ataque de Chile. Hay un punto en común entre los tres aludidos: tuvieron que cumplir labores defensivas.

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“Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia tuvieron buenos primeros 30′ iniciales y se quedaron los dos. El partido de Darío Osorio me pareció aceptable (…) Quedan muertos y están lejísimos el uno del otro, cerró.

Martín Aliaga
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