Manuel de Tezanos defiende a este jugador de La Roja: “Las críticas ya son por defecto”

La Selección Chilena cayó contra Colombia en su primer duelo amistoso de la fecha FIFA de noviembre. El combinado nacional no pudo en Cali y fue superado 1-0 por la escuadra local.
Debido a esto, Manuel de Tezanos reaccionó y defendió a una pieza estelar de los cuestionamientos. Para él, no hay que olvidar la situación que vive La Roja: el panorama futbolístico es desolador.
¿A quién mencionó? En los micrófonos de Balong Radio, el periodista respaldó a Darío Osorio. Bajo su visión, el delantero del Crystal Palace no tuvo una mala actuación y apuntó contra sus detractores.
“Nuestros jugadores buenos reciben la pelota muy lejos del área. Yo leo algunas críticas a Darío Osorio, que ya creo que son por defecto. Me gustó su partido dentro de esta mediocridad“, lanzó.
“Hizo movimientos y metió pases interesantes. Se atrevió y arriesgó bastante el balón, pero todo en nuestra cancha. Es muy difícil. No estoy de acuerdo (con las críticas). El contexto tiene que ayudarlo”, agregó.
Manuel de Tezanos defendió a Darío Osorio en la Selección Chilena. (Foto: Comunicaciones FFCh)
Manuel de Tezanos respalda a Darío Osorio en la Selección Chilena
Luego, el rostro de TV destacó a los otros nombres que arrancaron como titulares en el ataque de Chile. Hay un punto en común entre los tres aludidos: tuvieron que cumplir labores defensivas.
“Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia tuvieron buenos primeros 30′ iniciales y se quedaron los dos. El partido de Darío Osorio me pareció aceptable (…) Quedan muertos y están lejísimos el uno del otro“, cerró.