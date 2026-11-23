El periodista apuntó contra Matías Palavecino tras caer contra Colo Colo en el Estadio Monumental. No le gustó.

Universidad Católica no pudo en el clásico y fue derrotada 3-0 por Colo Colo en la fecha 28 de la Liga de Primera. La escuadra precordillerana fue superada y esto generó la inmediata reacción de Manuel de Tezanos.

A través del programa Balong Radio, el periodista apuntó contra uno de los futbolistas de la UC. ¿Su nombre? Matías Palavecino: no le gustó para nada su actuación en Macul.

Si bien no fue titular e ingresó en el complemento, el comunicador no dejó pasar la oportunidad para cuestionar al mediocampista argentino. No ha convencido en San Carlos de Apoquindo.

“Entró pésimo (…) Yo hoy pensaba en qué momento pasó a ser lo que es hoy. No era tan malo en el primer semestre, no era el jugador que vimos. Estaba absolutamente perdido en la cancha“, lanzó.

“No tiene ningún tipo de relevancia, mete pelotas picadas frente a los centrales, pelotas aéreas que son una papita para los centrales. En el partido con Boca Juniors, cuando sale del equipo, estaba bastante bien“, agregó.

Manuel de Tezanos cuestionó a Matías Palavecino en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Matías Palavecino no convence en Universidad Católica

Finalmente, Manuel de Tezanos ahondó en su reflexión y criticó al volante de 28 años por su rendimiento en el conjunto de Las Condes. No pudo ser un aporte en el Estadio Monumental.

“Fue la primera sacada de piso que le hizo (Daniel) Garnero y después no se fue recuperando. Después hay una responsabilidad del jugador de no ser rebelde y no encontrar soluciones en la adversidad“, cerró.